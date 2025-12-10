순창군-담양군, 민간 분야 교류 활성화·상생발전 맞손

농특산물 유통·직거래 활성화 등 협력
순창군과 담양군이 민간 분야 교류 활성화와 상생발전을 위해 손을 맞잡았다.
순창군은 10일 담양군청 면앙정실에서 '순창군-담양군 민간분야 교류 협력 협약식'을 가졌다고 밝혔다.
이날 행사에는 최영일 순창군수, 정철원 담양군수를 비롯해 군의회 의장, 이장협의회, 주민자치협의회, 체육회, 여성단체협의회, 새마을운동, 바르게살기운동협의회, 한국자유총연맹, 재향군인회, 범죄예방위원회 등 13개 사회단체장으로 구성된 30여 명이 참석했다.
협약식은 군수실 차담을 시작으로 참석자 소개, 군수 및 군의회 의장 인사말, 협약서 낭독 및 서명, 기념선물 교환 순으로 진행됐다. 이어 양 군이 공동으로 추진 중인 '경마공원 유치'를 상징하는 퍼포먼스와 기념 촬영이 이어지며, 두 지역의 공동 번영과 상생 의지를 다시 한번 확인했다.
순창군과 담양군은 이번 민간 분야 자매결연을 통해 행정 협력을 넘어 ▲사회단체 교류 확대 ▲문화·체육·관광 프로그램 교류 ▲농특산물 유통 및 직거래 활성화 ▲안전·방범 분야 협력 등 생활 밀착형 협력사업을 적극 발굴·추진하기로 했다.
특히 경마공원 공동 유치를 비롯해 주요 관광지 상호 방문, 축제 대표단 교류, 주민자치·새마을·체육·여성단체 간 상호교류 프로그램 등 다양한 협력 모델을 단계적으로 구체화할 계획이다.
최영일 군수는 "이번 협약은 순창군과 담양군이 여러 분야에서 추진해 온 상생 협력을 한 단계 확장, 주민이 주체가 되는 실질적 교류 기반을 마련한 의미 있는 성과이다"며 "특히 호남상생협력사업으로 추진 중인 과천 경마공원 유치 등 현안 사업들이 이번 협약식을 기점으로 더욱 활발하게 추진되길 기대한다"고 말했다.
지금 뜨는 뉴스
한편, 군은 지난 9월 9일 순창군과 담양군간 지자체 자매결연 협약을 시작으로 지난달 19일에는 양 지역 농·축협간 자매결연에 이어, 5개 면 지역간 상호 자매결연도 추진해 각계각층에서 상호 친목과 우의를 돈독히 해나가고 있다.
호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>