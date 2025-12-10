순창군-담양군, 민간 분야 교류 활성화·상생발전 맞손

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

농특산물 유통·직거래 활성화 등 협력

순창군과 담양군이 민간 분야 교류 활성화와 상생발전을 위해 손을 맞잡았다.

순창군은 10일 담양군청 면앙정실에서 '순창군-담양군 민간분야 교류 협력 협약식'을 가졌다고 밝혔다.

순창군과 담양군이 민간 분야 교류 활성화와 상생발전을 위해 손을 맞잡았다. 순창군 제공

이날 행사에는 최영일 순창군수, 정철원 담양군수를 비롯해 군의회 의장, 이장협의회, 주민자치협의회, 체육회, 여성단체협의회, 새마을운동, 바르게살기운동협의회, 한국자유총연맹, 재향군인회, 범죄예방위원회 등 13개 사회단체장으로 구성된 30여 명이 참석했다.

협약식은 군수실 차담을 시작으로 참석자 소개, 군수 및 군의회 의장 인사말, 협약서 낭독 및 서명, 기념선물 교환 순으로 진행됐다. 이어 양 군이 공동으로 추진 중인 '경마공원 유치'를 상징하는 퍼포먼스와 기념 촬영이 이어지며, 두 지역의 공동 번영과 상생 의지를 다시 한번 확인했다.

순창군과 담양군은 이번 민간 분야 자매결연을 통해 행정 협력을 넘어 ▲사회단체 교류 확대 ▲문화·체육·관광 프로그램 교류 ▲농특산물 유통 및 직거래 활성화 ▲안전·방범 분야 협력 등 생활 밀착형 협력사업을 적극 발굴·추진하기로 했다.

특히 경마공원 공동 유치를 비롯해 주요 관광지 상호 방문, 축제 대표단 교류, 주민자치·새마을·체육·여성단체 간 상호교류 프로그램 등 다양한 협력 모델을 단계적으로 구체화할 계획이다.

최영일 군수는 "이번 협약은 순창군과 담양군이 여러 분야에서 추진해 온 상생 협력을 한 단계 확장, 주민이 주체가 되는 실질적 교류 기반을 마련한 의미 있는 성과이다"며 "특히 호남상생협력사업으로 추진 중인 과천 경마공원 유치 등 현안 사업들이 이번 협약식을 기점으로 더욱 활발하게 추진되길 기대한다"고 말했다.





한편, 군은 지난 9월 9일 순창군과 담양군간 지자체 자매결연 협약을 시작으로 지난달 19일에는 양 지역 농·축협간 자매결연에 이어, 5개 면 지역간 상호 자매결연도 추진해 각계각층에서 상호 친목과 우의를 돈독히 해나가고 있다.





