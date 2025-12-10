인천 신항에 해상풍력단지 지원 부두 조성…민자 3천억 투입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

해수부 '제4차 항만기본계획 수정계획' 반영

허종식 의원 "인천, 해상풍력 중심지 될 것"

인천 앞바다에 추진중인 대규모 해상풍력 발전단지 조성을 지원할 전용부두가 인천 신항에 들어선다.

10일 더불어민주당 허종식 의원(인천 동구미추홀구갑)이 해양수산부로부터 받은 자료에 따르면 인천 신항 해상풍력 지원 부두 조성 사업이 제4차 항만기본계획 수정계획에 반영됐다. 항만기본계획은 항만법에 따라 해수부가 10년 단위로 수립하는 법정 계획이다.

해수부는 2020년 제4차 계획을 고시한 이후 항만 환경 변화를 반영해 해상풍력 지원 부두 조성 사업을 수정계획에 반영했다. 해상풍력 단지는 무거운 구조물을 조립·보관·운송할 수 있는 인프라가 필수적이어서 이를 지원할 부두가 필요하다.

인천 해상풍력 지원 부두 위치도. 허종식 의원실

이번에 반영된 해상풍력 지원 부두는 3200억원을 들여 인천 신항 컨테이너 부두 1-2단계 동쪽 배후부지에 조성될 예정이다. 민간 투자 방식으로 5년여에 걸쳐 조성될 지원 부두는 안벽 길이 720m에 3개 선석을 갖추게 된다.

허 의원은 "기후위기 대응과 탄소중립 실현을 위해 해상풍력은 필수적"이라며 "이번 지원부두 반영은 해상풍력 등 재생에너지 확대를 위한 이재명 정부의 강력한 추진 의지가 실현된 결과이자, 인천이 명실상부한 글로벌 해상풍력 중심지로 도약하는 초석이 될 것"이라고 강조했다.

이어 "배후 항만은 인천의 먹거리를 창출할 핵심 기지인 만큼 여러 기관과 협의해 해양산업 클러스터로 확장하는 방안을 마련하겠다"고 덧붙였다.





현재 인천에서는 4개 기업이 해상풍력 단지 조성을 추진 중이고, 시와 옹진군을 중심으로 한 공공주도 해상풍력 단지 개발도 속도를 내고 있다.

허종식 더불어민주당 의원





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr

