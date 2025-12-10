본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

中 11월 CPI·PPI 엇갈려…"대규모 부양책 필요"

차민영기자

입력2025.12.10 14:53

시계아이콘01분 22초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

中 11월 CPI 전년비 0.7% 상승
두달 연속 상승세 유지
PPI는 -2.2%로 하락세 지속

中 11월 CPI·PPI 엇갈려…"대규모 부양책 필요" 10일 중국 베이징의 한 상점에서 점원이 매대에 상품들을 진열하고 있다. AFP연합뉴스
AD

지난달 중국 소비자물가지수(CPI)가 크게 상승했지만 생산자 물가 하락 폭은 예상치를 뛰어넘는 수준을 기록했다. 당국의 소비 진작 및 과잉생산 축소 노력에도 디플레이션(경기침체 속 물가 하락) 우려를 해소하기엔 역부족이란 분석이 나온다. 이제 시장 관심은 2026년 정책 우선순위가 담길 12월 중앙경제공작회의로 향하는 모습이다.


10일 중국 국가통계국에 따르면 중국의 11월 CPI는 전년 동월 대비 0.7% 상승해 10월(0.2%)에 이어 두 달 연속 상승세를 유지했다. 이 수치는 2024년 3월 이후 최고 상승 폭이다. 이는 로이터통신과 블룸버그통신이 집계한 시장 전망치에 부합했으나 월스트리트저널(WSJ) 전망치(0.8%)에는 미달했다.


둥뤼지안 국가통계국 수석통계사는 CPI가 개선된 주요 원인으로 식품 가격을 꼽았다. 식품 가격은 10월의 2.9% 하락에서 11월에 전년 동월 대비 0.2% 상승하며 플러스로 전환했다. 품목별로는 신선 채소 가격이 14.5% 상승했으며 신선 과일 가격도 0.7% 상승했다. 소고기·양고기 가격은 각각 6.2%와 3.7% 상승했고, 돼지고기와 가금류 가격은 15.0% 하락했다.


소비 진작 정책 효과로 가전과 의류 가격은 4.9%, 2% 상승했다. 반면 휘발유 가격과 신(新)에너지 차량 가격은 각각 2.5%, 2.4% 내렸다.


특히 금 액세서리 가격은 국제적인 금값 상승 등으로 58.4%나 뛰었다. 이와 관련 둥뤄지안 수석통계사는 금값 폭등으로 인해 디플레이션 압력이 통계에 제대로 반영되지 않았을 수도 있다고 짚었다.


같은 기간 생산자물가지수(PPI)는 전년 동월 대비 2.2% 내려가며 시장 전망치(-2.0%)보다 큰 폭의 낙폭을 기록했다. PPI는 3년 넘게 마이너스 구간을 벗어나지 못하고 있다.


WSJ는 "중국 정부는 고조되는 무역 긴장 속에서 내수 소비를 진작하기 위한 노력을 강화하고 있지만, 부진한 고용시장과 수년째 이어지는 부동산 침체로 민간의 재정적 여력이 크게 훼손되면서 소비 심리가 좀처럼 살아나지 않고 있다"고 진단했다.


이어 "경제학자들은 과잉설비 감축을 위한 정부 캠페인이 공급 측면의 가격 하락을 일부 억제했으나 이는 동시에 성장·투자 활동을 제약했다고 분석한다"고 덧붙였다.


지난 8일 개최된 중국 공산당 지도부 경제정책 회의에서도 내년 정책 지원에 비교적 긍정적인 기조만 담겼을 뿐, 대규모 경기부양책 신호는 나오지 않았다.


경제학자들은 보다 적극적인 경기부양책이 필요하다는 주문이다. 레이먼드 융 ANZ은행 중화권 수석 이코노미스트는 블룸버그통신에 "예상보다 큰 폭의 PPI 하락은 중국의 디플레이션이 완화되지 않고 있다는 점을 보여준다"면서 "이 문제는 2026년의 최우선 과제가 돼야 할 것"이라고 밝혔다.


왕리성 골드만삭스 중국 담당 이코노미스트는 CNBC에 "정책 당국은 완화적 스탠스를 유지하고 있으나 전면적인 부양책에는 소극적인 모습"이라며 "부동산 부진과 노동시장 부담을 상쇄하기 위해 내년에 다시 한번 완화 신호를 강화하고 경기부양 노력을 확대할 필요가 있다"고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

시장에선 내년 경제 방향을 결정하는 중앙경제공작회의를 주목하고 있다. 이는 매년 12월 중순 비공개로 열리며 구체적인 일정은 사전에 공개되지 않는다. 작년에는 12월 11~12일 이틀간 개최됐다.




차민영 기자 blooming@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여 있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

이시각 랭킹 뉴스

14:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기