中 11월 CPI·PPI 엇갈려…"대규모 부양책 필요"

中 11월 CPI 전년비 0.7% 상승

두달 연속 상승세 유지

PPI는 -2.2%로 하락세 지속

10일 중국 베이징의 한 상점에서 점원이 매대에 상품들을 진열하고 있다. AFP연합뉴스

지난달 중국 소비자물가지수(CPI)가 크게 상승했지만 생산자 물가 하락 폭은 예상치를 뛰어넘는 수준을 기록했다. 당국의 소비 진작 및 과잉생산 축소 노력에도 디플레이션(경기침체 속 물가 하락) 우려를 해소하기엔 역부족이란 분석이 나온다. 이제 시장 관심은 2026년 정책 우선순위가 담길 12월 중앙경제공작회의로 향하는 모습이다.

10일 중국 국가통계국에 따르면 중국의 11월 CPI는 전년 동월 대비 0.7% 상승해 10월(0.2%)에 이어 두 달 연속 상승세를 유지했다. 이 수치는 2024년 3월 이후 최고 상승 폭이다. 이는 로이터통신과 블룸버그통신이 집계한 시장 전망치에 부합했으나 월스트리트저널(WSJ) 전망치(0.8%)에는 미달했다.

둥뤼지안 국가통계국 수석통계사는 CPI가 개선된 주요 원인으로 식품 가격을 꼽았다. 식품 가격은 10월의 2.9% 하락에서 11월에 전년 동월 대비 0.2% 상승하며 플러스로 전환했다. 품목별로는 신선 채소 가격이 14.5% 상승했으며 신선 과일 가격도 0.7% 상승했다. 소고기·양고기 가격은 각각 6.2%와 3.7% 상승했고, 돼지고기와 가금류 가격은 15.0% 하락했다.

소비 진작 정책 효과로 가전과 의류 가격은 4.9%, 2% 상승했다. 반면 휘발유 가격과 신(新)에너지 차량 가격은 각각 2.5%, 2.4% 내렸다.

특히 금 액세서리 가격은 국제적인 금값 상승 등으로 58.4%나 뛰었다. 이와 관련 둥뤄지안 수석통계사는 금값 폭등으로 인해 디플레이션 압력이 통계에 제대로 반영되지 않았을 수도 있다고 짚었다.

같은 기간 생산자물가지수(PPI)는 전년 동월 대비 2.2% 내려가며 시장 전망치(-2.0%)보다 큰 폭의 낙폭을 기록했다. PPI는 3년 넘게 마이너스 구간을 벗어나지 못하고 있다.

WSJ는 "중국 정부는 고조되는 무역 긴장 속에서 내수 소비를 진작하기 위한 노력을 강화하고 있지만, 부진한 고용시장과 수년째 이어지는 부동산 침체로 민간의 재정적 여력이 크게 훼손되면서 소비 심리가 좀처럼 살아나지 않고 있다"고 진단했다.

이어 "경제학자들은 과잉설비 감축을 위한 정부 캠페인이 공급 측면의 가격 하락을 일부 억제했으나 이는 동시에 성장·투자 활동을 제약했다고 분석한다"고 덧붙였다.

지난 8일 개최된 중국 공산당 지도부 경제정책 회의에서도 내년 정책 지원에 비교적 긍정적인 기조만 담겼을 뿐, 대규모 경기부양책 신호는 나오지 않았다.

경제학자들은 보다 적극적인 경기부양책이 필요하다는 주문이다. 레이먼드 융 ANZ은행 중화권 수석 이코노미스트는 블룸버그통신에 "예상보다 큰 폭의 PPI 하락은 중국의 디플레이션이 완화되지 않고 있다는 점을 보여준다"면서 "이 문제는 2026년의 최우선 과제가 돼야 할 것"이라고 밝혔다.

왕리성 골드만삭스 중국 담당 이코노미스트는 CNBC에 "정책 당국은 완화적 스탠스를 유지하고 있으나 전면적인 부양책에는 소극적인 모습"이라며 "부동산 부진과 노동시장 부담을 상쇄하기 위해 내년에 다시 한번 완화 신호를 강화하고 경기부양 노력을 확대할 필요가 있다"고 말했다.





시장에선 내년 경제 방향을 결정하는 중앙경제공작회의를 주목하고 있다. 이는 매년 12월 중순 비공개로 열리며 구체적인 일정은 사전에 공개되지 않는다. 작년에는 12월 11~12일 이틀간 개최됐다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr

