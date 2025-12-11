본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[SCMP 칼럼]2026년, AI 열풍과 현실이 충돌하는 해가 될 것인가

입력2025.12.11 13:44

시계아이콘02분 48초 소요
언어변환 뉴스듣기

세계 AI 도입 속도 예상 외 둔화세
막대한 투자비용 회수 어려운 구조
AI 공룡 간 순환출자 지속 불확실

[SCMP 칼럼]2026년, AI 열풍과 현실이 충돌하는 해가 될 것인가 제임스 데이비드 스펠먼 스트래티직 커뮤니케이션 대표. SCMP
AD

창조적 파괴의 거센 바람이 내년에 어리석음과 순진함을 쓸어버릴 것으로 보인다. 현대 역사상 가장 큰 호황으로 보이는 미·중 경쟁이 촉발한 인공지능(AI) 패권 경쟁이 바로 그것이다. 지난주 중국 AI 반도체 기업 무어 스레드(Moore Threads)가 상장 첫날 주가가 5배 이상 급등한 것은 이러한 과열된 흐름을 단적으로 보여준다.


수조 달러에 달하는 AI 투자를 뒷받침하는 투기적 가정들이 현실의 장벽과 충돌하고 있다. 급등하는 비용, 치솟는 주가, 불안정한 협력 구조, 에너지 병목현상 등은 신기술이 수익성을 확보하기 위해 겪는 어려움을 더욱 악화시키고 있다. 이미 많은 사람이 AI 거품이 붕괴할까 봐 우려를 제기하고 있다.


모건스탠리는 전 세계 데이터센터 구축 비용이 2028년 말까지 누적 3조달러를 넘어설 것으로 전망했다. 뱅크오브아메리카(BoA)에 따르면 중국의 올해 AI 투자 규모는 7000억위안에 달할 수 있으며 이는 지난해 대비 48% 증가한 수치다. 이 중 정부가 지원하는 자금은 560억달러에 달한다.


이처럼 막대한 자본 지출은 AI 서비스 수요가 비용을 감당할 만큼 빠르게 성장할 때만 효과를 볼 수 있다. 베인앤드컴퍼니는 2030년까지 AI 수요를 충족시킬 컴퓨팅 파워 비용을 감당하려면 기업들이 연간 2조달러의 매출을 올려야 한다고 전망했다. 그러나 현시점에서 전 세계는 수요 증가에 부응하기에 약 8000억달러가 부족하다.


중국전신연구원에 따르면 중국의 AI 산업은 2035년까지 중국 국내총생산(GDP)에 11조위안 이상을 추가할 수 있으며 이는 전체 경제 규모의 약 4~5%에 해당한다. 그러나 이러한 성장 속도조차 투자 비용 회수에 필요한 수익 규모에는 미치지 못할 것으로 예상된다.


AI 도입 속도는 예상보다 더디고 격차도 있는 것으로 나타났다. 아폴로 아카데미는 미 인구조사국이 100만개 이상 기업을 대상으로 격주로 실시하는 설문조사 결과를 바탕으로 미국 기업들의 AI 도입률이 오히려 감소하고 있다고 밝혔다. 세인트루이스 연방준비은행에 따르면 미국 노동자의 업무용 생성형 AI 사용 비율은 1년간 33.3%에서 37.4%로 소폭 증가한 것으로 나타났으며 오히려 비업무용 AI 사용 증가 속도가 더 빨랐다. 중국 기업들도 비슷한 양상을 겪고 있을 가능성이 높다.


왜일까? 윌 드로버 교수와 로라 황 교수는 "AI의 떠오르는 능력은 흔히 '톱니 모양의 경계(jagged frontier)'라고 불리는데, 이는 어떤 작업에서는 뛰어나지만 다른 작업에서는 어려움을 겪는다는 의미"라고 말했다. 또 "AI의 능력이 발전함에 따라 어떤 작업은 완전히 자동화하는 데 속도를 내지만 다른 작업은 극도로 느려지거나 완전히 멈춰버리고 있다"고 했다. 기업들은 급격한 도약과 명확한 한계, 즉 AI에 의존할 수 있는 기능과 인간 중심으로 남을 기능이 뒤섞인 불안정한 환경에 직면해 있다. 이러한 예측 불가능성은 투자 계획을 복잡하게 만든다.


중국국제금융공사(CICC)에 따르면 중국의 AI 에이전트 보급률은 17.7%로 미국(40%)보다 훨씬 낮다. 이는 '상대적으로 취약한' 디지털 인프라와 빠듯한 기업 예산을 반영한다. 지난 8월 발표된 'AI+' 계획은 2027년까지 다양한 산업에서 보급률을 70% 이상, 2030년까지 90% 이상으로 끌어올리는 것을 목표로 한다. 그러나 이는 메우기 어려운 엄청난 격차다. 중국 경제는 부동산 시장 붕괴, 심각한 도시·농촌 교육 격차, 무역 긴장, 높은 공공 부채, 투자 수익률 감소, 뿌리 깊은 디플레이션 등 여러 어려움에 흔들리고 있기 때문이다.


앞으로 몇 달간 전 세계적으로 AI 도입 속도와 범위가 계속 둔화하는지 여부가 밝혀질 것이다. 이는 앞으로 AI가 성공할지, 생산성 향상 같은 약속이 허황된 이야기인지를 보여줄 것이다.


내년에는 AI 공룡들 간 순환출자 거래 즉, 다른 회사에 자사 제품을 사도록 자금을 빌려주는 거래가 지속될지, 붕괴될지도 확인하게 될 것이다. 엔비디아는 5000억달러 가치의 오픈AI에 수십억 달러를 투자하는 거래를 발표했다. 그 대가로 오픈AI는 엔비디아의 AI 칩을 상당량 구매할 것으로 예상된다.


오픈AI는 AMD 칩 구매에 동의하는 대가로 AMD 지분을 인수할 수 있는 옵션을 얻었다. 오픈AI는 아직 보유하지 않은 1조달러 이상의 자금을 인프라 구축에 투입할 계획이다. 회사는 자본을 매우 빠르게 소모하고 있어 2028년에는 영업손실이 740억달러까지 치솟을 것으로 예상된다. 이러한 투자들은 실제 실현되지 않을 수익을 좇다가 좌초 자산이 될 가능성이 있다.


더 심각한 점은 이런 투자들이 잘못된 방향으로 돈을 쏟아붓는 것일 수도 있다는 것이다. AI의 틀을 결정하기 위해 두 패러다임이 경쟁 중이다. 바로 '거대언어모델(LLM)'과 '월드(world) 모델'이다.


LLM은 방대한 데이터 세트로 학습해 인간과 유사한 반응을 생성한다. 이러한 모델은 챗GPT, 제미나이, 클로드 등 서비스를 지원한다.

'월드' 모델에서 시스템은 세계가 어떻게 작동하는지에 대한 내부 표현을 만들어 추론하고, 계획하며, 미래 결과를 시뮬레이션한다. 이는 패턴 인식을 넘어서 에이전시와 의사결정 능력 방향으로 AI를 이끈다. 이런 발전에 LLM은 가려질 수 있으며 AI 거대 기업들은 쓸모없는 도구들만 떠안게 될 수도 있다.


에너지 소비, 칩 설계, 방열, 구리 공급, 데이터센터 인프라와 같은 물리적 제약은 소프트웨어 발전과 무관하게 AI 개발의 속도·비용·지리적 확산에 있어서 강력한 제약으로 나타나고 있다. AI가 지속해서 확장되려면 재료 과학, 냉각 시스템, 에너지 공급, 채굴 공정, 계산 효율성에서 획기적인 발전이 필요하다. 이는 알고리즘 개선만큼이나 중요해질 것이다. 내년에 많은 발전이 이뤄지면 AI가 도약할 수 있겠지만 더디고 들쭉날쭉한 발전은 투자자들의 인내를 시험할 것이다.


'가짜가 아니라 진짜로 만들어라(make it, don't fake it)'라는 구호가 점점 더 커지고 있다. 다가오는 심판은 기대치를 재조정하고, 경제적 선택을 강요하며, 순환 거래를 정면으로 드러낼 것이다. 의구심의 불씨가 눈사태로 증폭되는 시점이 내년 투자자들의 최대 관심사가 될 것이다.


제임스 데이비드 스펠먼 스트래티직 커뮤니케이션 대표


지금 뜨는 뉴스

AD

이 글은 사우스차이나모닝포스트(SCMP)의 칼럼 Why 2026 will be the year AI hype collides with reality를 아시아경제가 번역한 것입니다.


※이 칼럼은 아시아경제와 사우스차이나모닝포스트의 전략적 제휴를 통해 게재되었음을 알립니다.



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여 있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

이시각 랭킹 뉴스

14:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기