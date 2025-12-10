한국지방행정연구원 지방투자사업관리센터, 개소 11주년 기념 세미나 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

12일 개최…LIMAC 연구 성과 공유

타당성 평가 기준 혁신 방안 논의

한국지방행정연구원(원장 육동일)은 오는 12일 서울 LW컨벤션센터에서 지방투자사업관리센터(LIMAC)의 개소 11주년 기념 세미나를 개최한다. 지방투자사업 타당성 조사 제도의 투명성과 효율성을 높이기 위해 마련된 이번 세미나에서는 LIMAC이 수행한 핵심 연구 성과를 공유하고 지방투자사업의 발전 방향을 모색할 예정이다.

지방투자사업관리센터(LIMAC)의 개소 11주년 기념 세미나 개최 포스터. 한국지방행정연구원 제공

이번 행사 개회식에서는 연구원 육동일 원장의 개회사를 시작으로 행정안전부 한순기 지방재정경제실장과 김동건 LIMAC 자문위원회 위원장의 축사가 이어진다.

세미나의 핵심은 LIMAC 연구진들의 심도 있는 주제 발표다. △정연백 부연구위원이 '지방의료원 평가기준 정립' △김상기 연구위원이 '문화·체육시설 편익 현실화' △송지영 연구위원이 '비시장 가치 측정법의 적용' △김지훈 부연구위원이 '지방 R&D 평가체계 구축' 등 네 가지 발제를 통해 지방투자사업의 평가 기준 정립과 관련된 주요 쟁점들을 다룬다.

주제 발표 이후에는 박완규 중앙대학교 명예교수가 좌장을 맡아 종합토론이 진행된다. 토론에는 지방 투자사업과 밀접한 관련이 있는 학계, 연구기관, 정책 분야의 전문가들이 참여한다. 주요 토론자는 대한민국시도지사협의회 정책연구센터 박관규 센터장, 한국문화관광연구원 기획조정실 박경열 실장, 한국과학기술기획평가원 제도혁신센터 안병민 연구위원, 인천공공투자관리센터 윤하연 센터장, 조선대학교 임상수 교수 등이다.





연구원은 이번 세미나가 지방투자사업 타당성 조사 제도 발전의 방향을 가늠하는 중요한 자리가 될 것이라며, 논의된 결과는 향후 지방 재정의 건전성과 투자 효율성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다고 밝혔다.





이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

