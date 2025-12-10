가평군, 전입 장병 대상 군정·재테크 특강 ‘호응’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

66사단·3수송교육연대 장병에

‘맞춤형 지역정착’ 지원 강화

경기 가평군은 지난 9일 가평권역으로 전입한 제66보병사단과 제3수송교육연대 장병들을 대상으로 군정 시책 설명과 재테크 특강을 실시해 큰 호응을 얻었다고 10일 밝혔다. 이번 행사는 가평군이 추진 중인 '군(軍)의 우리 군민화 운동 지원 조례'에 따라 장병을 지역 구성원으로 포용하고 정착을 유도하기 위해 마련됐다.

가평군이 지난 9일 가평권역으로 전입한 제66보병사단과 제3수송교육연대 장병들을 대상으로 군정 시책 설명과 재테크 특강을 실시하고 있다. 가평군 제공

AD

특강에서는 △결혼 △임신·출생 △아동양육·돌봄 △청소년 △다자녀·전입 지원 △청년정책 △가평군 주요 시설 안내 등 7개 분야의 정책을 중심으로 실생활에 도움이 되는 정보를 전달했다. 군은 장병들이 복무 기간 동안 지역에서 체감할 수 있는 지원정책과 생활 정보를 제공해 지역과의 연결성을 강화한다는 계획이다.

또한 장병들의 관심도를 고려해 재무관리와 기초 투자전략을 다룬 재테크 강의를 병행했다. 특히 재테크 특강에서 군 복무기간 동안 실천 가능한 금융 지식을 제공해 강의 현장에서 호응을 얻었다.

군 관계자는 "청년 장병은 지역의 활력이자 가평군의 미래 경쟁력 중 하나다"며 "가평에서의 시간이 단순한 군 복무가 아니라 좋은 기억과 성장의 기회가 되도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





AD

한편 가평군은 군 정착 지원 사업을 지속적으로 확대하고 있다. 전입 장병 홍보행사, 신병 초청 주요 관광지 투어와 모범장병 영화 관람 지원, 읍면 자매결연, 지휘관·주임원사 취임 축하, 군부대 주변 정비사업 등 다양한 프로그램을 운영하며 군과의 협력을 강화하고 있다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>