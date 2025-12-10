겨울 관광 축제…‘2025 럭키칠곡 크리스마스 마켓’개장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

12월 6일부터 25일까지 매주 토요일

크리스마스(이브) 5회, 왜관역 광장

경북 칠곡군이 올해 처음 추진하는 '2025 럭키칠곡 크리스마스 마켓'이 지난 6일 왜관역 광장에서 개장 팡파레를 울리며 첫 회차를 성공적으로 마무리했다.

겨울철 대표 축제가 부족했던 지역에서 새롭게 마련된 겨울 관광 콘텐츠라는 점에서 개장 전부터 기대를 모았으며, 실제 첫날 현장에는 많은 방문객이 모여 높은 관심을 확인했다.

'2025 럭키칠곡 크리스마스 마켓'이 지난 6일 왜관역 광장에서 개장 팡파레를 울리며 첫 회차를 성공적으로 마무리했다./칠곡군청 제공

첫 회차에서는 광장 전체를 하나의 겨울 정원으로 꾸민' 화이트 트리 숲'이 가장 큰 주목을 받았다.

대형 트리와 하얀 조형물이 어우러진 야간 경관은 기차 이용객과 방문객들의 자체적인 체류를 이끌었으며, 곳곳의 포토존과 조명 시설은 연말 분위기를 한층 고조시켰다. 한 주민은 "아이가 좋아할 만한 겨울 포토존이 생겨 꼭 와보고 싶었다"고 했다.

18여 개의 셀러 마켓은 크리스마스 소품, 수공예품, 겨울 간식, 농 특산품 등 다양한 상품을 선보이며 축제의 활기를 더했다.

꾸준히 지역에서 팝업 마켓을 운영해온 셀러들은 "칠곡에서 이 규모의 겨울 장터는 처음이라 기대가 크다"고 전하는 등 지역 셀러 중심의 참여라는 점에서도 의미를 더했다.

가족 단위 방문객들을 위한 미니 트리 만들기, 케이크·쿠키 만들기, 소원 등 달기, 군밤 굽기 체험 등 다양한 체험 프로그램은 첫날부터 높은 참여도를 보였다.

또한 칠곡을 대표하는 상징적 존재인 '칠곡할매'를 재미있게 캐릭터화하여 제작한' 칠곡 산타할매'탈인형이 현장을 누비며 어린이 및 가족 단위 방문객들의 이목을 집중시켰으며 특별한 크리스마스의 정취를 더했다.

축제의 개막을 알리는 메인 트리 점등식 '캔들라이트 콘서트'는 첫 회차의 주요 하이라이트로 자리했다. 촛불 조명과 함께 진행된 점등식은 광장 전체를 밝혀 겨울철 야간 명소로서의 가능성을 보여주었으며, 조성된 야간 경관은 2026년 1월 31일까지 매일 점등된다.

한편 공연 프로그램은 13일 2회차부터 본격 운영될 예정이다.

버스킹 공연, 마임, 지역 성가대 무대를 비롯해 SNS 인플루언서 '산티'의 1분 캐리커처 이벤트 등 다양한 콘텐츠가 순차적으로 추가된다. 20일, 24일, 25일에도 회차별 특성을 반영한 체험과 마술, 코믹 버블쇼 등 다채로운 공연이 이어질 계획이다.





김재욱 칠곡군수는 "지역 소상공인과 주민, 관광객 모두가 따뜻한 연말을 보낼 수 있도록 준비한 행사"라며 "특히 주변 상가에서도 적극적으로 참여해주신다면 크리스마스 마켓이 지역 경제 전반의 활력을 높이는 겨울 축제로 자리 잡을 것"이라고 밝혔다. 이어 "남은 회차에서도 완성도 있는 운영을 이어가 칠곡의 대표 겨울 축제로 발전시키겠다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

