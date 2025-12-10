익산시, 12일 '청년창업 지원사업' 성과공유회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전북 익산시가 오는 12일 청년 시청에서 '2025년 청년창업 지원사업 성과공유회'를 열고, 청년들과 창업 지원 성과를 공유한다.

10일 시에 따르면 이번 성과공유회는 우수 창업기업 사례 발표, 박용준 삼진어묵 대표 초청 특강, 팁스(TIPS) 연계 투자자 설명회(IR 피칭), 내년 창업지원 사업 안내 등으로 구성돼, 청년들이 실질적인 창업 정보를 얻고 성장 방향을 고민할 수 있는 시간이 될 전망이다.

앞서 시는 지난 2023년부터 지방소멸 대응 기금을 활용한 청년창업 지원을 꾸준히 확대해 청년 창업가를 발굴·육성하고, 중소벤처기업부 창업지원 사업과 연계해 정책 효과를 높이고 있다.

지난해부터는 투자유치와 팁스(TIPS) 추천 기업을 배출하며 청년창업 정책의 모범사례로 자리 잡았다.

청년 인구 유입과 지역 정착에도 성과를 내고 있다. 지난 2023년부터 올해까지 총 133명의 청년 창업가가 지원을 받았고, 이 가운데 55명이 익산으로 전입했다. 올해만 해도 지원 대상 33명 중 14명이 익산에 새롭게 정착했다.

또 '익산형 위드로컬 청년창업 지원사업'과 '청년창업 액셀러레이팅 지원사업'을 통해 올해 3개사가 각 1억 원 규모의 투자유치에 성공하고, 중소벤처기업부 팁스(TIPS) 추천 대상자로 선정됐다.

팁스는 민간과 정부가 합심해 유망 스타트업을 육성하는 민간투자 주도형 기술 창업지원 프로그램이다. 민간 운영사가 유망 스타트업에 초기 투자하면 정부가 연구개발(R&D) 자금을 연계 지원한다.

이와 함께 6개 기업은 중소벤처기업부의 청년창업사관학교, 초기창업패키지, 창업중심대학 등 다양한 창업 지원사업에 선정되며 전국적인 경쟁력을 인정받았다.

시는 청년들이 꿈을 펼치는 창업하기 좋은 도시 조성을 위해 지원을 더욱 강화하고 관련 생태계를 활성화할 방침이다.

특히 내년에는 전북특별자치도가 운영하는 스타트업 라운지 '키움공간 in 익산'이 익산청년시청 5층에 조성될 예정이다. 민간투자사, 창업 지원기관 협업으로 지역 창업 생태계가 한 단계 더 확장할 전망이다.





시 관계자는 "비전 '그레이트 익산, 위드 청년처럼'을 정책으로 실현해 청년이 마음껏 창업하고 정착할 수 있는 환경을 더욱 확장해 나가겠다"며 "앞으로도 청년이 지역의 미래를 만들어가는 주역이 될 수 있도록 든든한 지원을 이어가겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr

