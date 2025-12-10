한국GM, 협력 서비스 네트워크와 서비스 통합 전략 공유

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

GM 한국사업장(한국GM)은 9일 인천 부평구 인천삼산월드체육관에서 전국 협력 서비스 네트워크 관계자를 대상으로 협력 서비스 중심 운영 체계 강화 방침을 발표했다고 10일 밝혔다. 한국GM은 내년 1월 1일부터 전국 9개 직영 서비스센터 서비스 접수를 받지 않고 2월15일부터 운영을 중단할 예정이다.

헥터 비자레알(Hector Villarreal) GM 한국사업장 사장을 비롯해 구스타보 콜로시(Gustavo Colossi) GM 한국사업장 영업·서비스·마케팅 부문 부사장 등 주요 임직원과 전국 협력 서비스 및 판매 네트워크 대표 등 약 400여명이 참석했다.

구스타보 콜로시 부사장은 내년 판매 계획 및 서비스 통합 전략을 발표하고, 네트워크 강화와 고객 케어 향상, 보증·기술 지원 체계 개선, 부품 공급 안정성 확보 등 구체적인 실행 방안을 소개했다. 또 콜센터 협력센터 지원 계획과 향후 운영 방향에 대한 현장 중심의 질의응답이 이어졌다.

헥터 비자레알 사장은 "앞으로도 지금처럼 최고 수준의 고객 서비스를 제공할 수 있도록 할 것"이라며 "현장과 긴밀한 파트너십을 바탕으로 신속하고 정확한 서비스를 지속적으로 제공하고 고객 신뢰 확보에 최선을 다하고, 서비스 센터와 소통과 지원을 확대해 모두가 함께 성장하는 미래를 만들어가겠다"고 밝혔다.

한국GM 협력 서비스 네트워크는 현재 전체 고객 서비스 물량의 약 92%를 담당하고 있다. 한국GM은 기존 직영 서비스센터에서 처리됐던 나머지 8% 물량을 각 지역 협력 서비스 네트워크가 안정적으로 수용할 수 있도록 네트워크 협의회와 긴밀히 조율하고 있다.





한국GM 관계자는 "직영 서비스센터가 있던 지역에서 다수의 대형 및 중소형 협력 서비스센터를 통해 직영 서비스센터와 동일한 수준의 서비스를 받을 수 있다"고 말했다.





