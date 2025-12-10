본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

광양제철소 최광석씨, 광양시 '올해의 봉사왕'수상

호남취재본부 허선식기자

입력2025.12.10 15:00

시계아이콘01분 13초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

수상자 10명 중 6명 광양제철소 직원·가족

포스코 광양제철소(소장 고재윤) 직원과 직원 가족이 지난 9일, 광양시청에서 열린 '2025년 광양시 자원봉사자의 밤' 행사에서 봉사상을 수상하며 나눔 문화 확산과 지역사회 복지 향상에 기여한 공로를 인정받았다.


특히, 총 수상자 10명 중 6명이 광양제철소 직원 및 직원 가족으로 선정돼 눈길을 끌었다.

광양제철소 최광석씨, 광양시 '올해의 봉사왕'수상 지난 9일, 광양시청에서 열린 '2025 자원봉사자의 밤'에서 최상국 광양제철소 EIC기술부 과장이 우수 봉사 개인상을 수상했다. 광양제철소 제공
AD

이날 행사는 헌신적으로 나눔을 실천한 개인이나 단체를 격려해 봉사의 가치를 되새기고 지역사회에 나눔의 가치를 전파하고자 진행됐다.


올해의 봉사왕에는 광양제철소 제선부의 최광석 과장이 수상의 영예를 안았다. 도배 전문 재능봉사단에서 단장으로 활동 중인 최광석 과장은 지난 2005년 이후 지금까지 20여년의 기간 동안 지역 내 저소득 가정의 주거환경 개선 활동에 힘써오며 취약계층을 대상으로 삶의 질을 높이는 데 크게 기여했다는 평가를 받았다.


이 밖에도, 연탄 나누기 활동, 독거노인 가정 보일러 시공, 코로나19 방역 활동 지원 및 성금 기탁, 지역 마을 장판 교체 등을 진행하며 지역 사회를 위한 다각적인 공헌 활동의 성과를 인정받았다.


최상국 EIC 기술부 과장(희망 나무 목공예 재능봉사단)은 봉사단원들과 협심하여 책상, 서랍장, 책꽂이 등 각종 목공예 가구를 만들고 이를 저소득층 가정과 지역 복지시설에 전달해온 성과를 인정받고 이날 개인상을 수상했다.


꾸준한 지역 환경 개선 활동도 높은 평가를 받았다. 연합봉사활동과 주기적인 자체 봉사활동 등을 통해 환경정화 활동을 실시했으며, 청소년부터 노인까지 모든 세대가 함께 참여할 수 있도록 봉사활동을 기획하는 등 환경보호의 중요성을 알리는 데 앞장섰다.


아름드리 나눔 푸드 재능봉사단은 자신의 재능을 활용한 재능기부 활동으로 지역사회를 향한 공로를 인정받고 이날 우수 단체봉사상을 받았다.


광양시에서 열리는 각종 행사에 참여해 푸드트럭을 운영하고 지역민들에게 커피와 커피콩빵 및 간식거리를 제공하는 등 지역 축제 분위기를 한층 끌어올리며 보다 더 풍요로운 행사가 될 수 있도록 아낌없는 지원을 제공해왔다.


이 밖에도, 장애인 가정 밑반찬 지원 및 김장김치 전달에 힘써온 국명희 씨(동사모봉사단), 학교폭력 방지 캠페인 및 어린이 선도 활동에 앞장서 온 우경미 씨(중마 112자전거 봉사대), 복지시설과 경로당에서의 전래놀이 문화 재능기부로 어르신들의 심리 치유에 기여한 이점숙 씨(전래놀이문화 재능봉사단) 등 광양제철소 직원 가족도 이날 봉사상을 수상하며 지역사회를 향한 헌신의 공로를 인정받았다.


지금 뜨는 뉴스

AD

올해의 봉사왕을 수상한 최광석 과장은 "지금까지 함께 봉사활동에 함께해준 봉사단원분들이 있었기에 이번 수상이 가능했다고 생각한다"며, "앞으로도 문화와 나눔을 통해 더 많은 이웃과 행복을 나눌 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.




호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여 있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

이시각 랭킹 뉴스

16:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기