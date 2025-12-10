광양제철소 최광석씨, 광양시 '올해의 봉사왕'수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

수상자 10명 중 6명 광양제철소 직원·가족



포스코 광양제철소(소장 고재윤) 직원과 직원 가족이 지난 9일, 광양시청에서 열린 '2025년 광양시 자원봉사자의 밤' 행사에서 봉사상을 수상하며 나눔 문화 확산과 지역사회 복지 향상에 기여한 공로를 인정받았다.

특히, 총 수상자 10명 중 6명이 광양제철소 직원 및 직원 가족으로 선정돼 눈길을 끌었다.

지난 9일, 광양시청에서 열린 '2025 자원봉사자의 밤'에서 최상국 광양제철소 EIC기술부 과장이 우수 봉사 개인상을 수상했다. 광양제철소 제공

이날 행사는 헌신적으로 나눔을 실천한 개인이나 단체를 격려해 봉사의 가치를 되새기고 지역사회에 나눔의 가치를 전파하고자 진행됐다.

올해의 봉사왕에는 광양제철소 제선부의 최광석 과장이 수상의 영예를 안았다. 도배 전문 재능봉사단에서 단장으로 활동 중인 최광석 과장은 지난 2005년 이후 지금까지 20여년의 기간 동안 지역 내 저소득 가정의 주거환경 개선 활동에 힘써오며 취약계층을 대상으로 삶의 질을 높이는 데 크게 기여했다는 평가를 받았다.

이 밖에도, 연탄 나누기 활동, 독거노인 가정 보일러 시공, 코로나19 방역 활동 지원 및 성금 기탁, 지역 마을 장판 교체 등을 진행하며 지역 사회를 위한 다각적인 공헌 활동의 성과를 인정받았다.

최상국 EIC 기술부 과장(희망 나무 목공예 재능봉사단)은 봉사단원들과 협심하여 책상, 서랍장, 책꽂이 등 각종 목공예 가구를 만들고 이를 저소득층 가정과 지역 복지시설에 전달해온 성과를 인정받고 이날 개인상을 수상했다.

꾸준한 지역 환경 개선 활동도 높은 평가를 받았다. 연합봉사활동과 주기적인 자체 봉사활동 등을 통해 환경정화 활동을 실시했으며, 청소년부터 노인까지 모든 세대가 함께 참여할 수 있도록 봉사활동을 기획하는 등 환경보호의 중요성을 알리는 데 앞장섰다.

아름드리 나눔 푸드 재능봉사단은 자신의 재능을 활용한 재능기부 활동으로 지역사회를 향한 공로를 인정받고 이날 우수 단체봉사상을 받았다.

광양시에서 열리는 각종 행사에 참여해 푸드트럭을 운영하고 지역민들에게 커피와 커피콩빵 및 간식거리를 제공하는 등 지역 축제 분위기를 한층 끌어올리며 보다 더 풍요로운 행사가 될 수 있도록 아낌없는 지원을 제공해왔다.

이 밖에도, 장애인 가정 밑반찬 지원 및 김장김치 전달에 힘써온 국명희 씨(동사모봉사단), 학교폭력 방지 캠페인 및 어린이 선도 활동에 앞장서 온 우경미 씨(중마 112자전거 봉사대), 복지시설과 경로당에서의 전래놀이 문화 재능기부로 어르신들의 심리 치유에 기여한 이점숙 씨(전래놀이문화 재능봉사단) 등 광양제철소 직원 가족도 이날 봉사상을 수상하며 지역사회를 향한 헌신의 공로를 인정받았다.





올해의 봉사왕을 수상한 최광석 과장은 "지금까지 함께 봉사활동에 함께해준 봉사단원분들이 있었기에 이번 수상이 가능했다고 생각한다"며, "앞으로도 문화와 나눔을 통해 더 많은 이웃과 행복을 나눌 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





