태평양도서국 방한단 접견한 李대통령 "광물·에너지 협력 확대 가능성 커"

기후위기 대응과 취약국 지원 약속

"더 깊고 넓은 관계 맺기를 바라"

이재명 대통령이 10일 태평양도서국 외교장관회의 수석대표단을 접견하고 기후위기 대응과 개발협력을 축으로 한 '태평양 가족' 파트너십 강화를 약속했다. 또 글로벌 책임 강국으로 자립 성장을 돕는 동반자로서 역할을 하겠다고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오전 용산 대통령실에서 나우루, 니우에, 마셜제도, 마이크로네시아연방, 바누아투, 사모아, 솔로몬제도, 쿡제도, 통가, 투발루, 파푸아뉴기니, 팔라우, 피지, 뉴칼레도니아, 프렌치 폴리네시아 등 15개 태평양 도서국 포럼 회원국 정상과 장·차관 등을 만났다.

이 자리에서 이 대통령은 한국과 태평양도서국의 외교 관계 역사를 짚었다. 이 대통령은 "우리 한국은 태평양도서국 중 통가와 1970년 첫 외교관계를 수립한 이래 반세기가 넘는 기간 동안 우호 협력 관계를 발전시켜 왔다"며 "2023년 니우에를 마지막으로 태평양도서국 모두와 수교하면서 한국은 태평양도서국과 '태평양 가족'이 됐다"고 말했다.

태평양도서국의 전략적 중요성도 부각했다. 이 대통령은 "태평양도서지역은 우리 국민들이 애용하는 참치의 90% 이상이 어획되는 곳이고, 한국 원양어업의 핵심 어장"이라며 "앞으로 광물·에너지 분야 협력을 확대해나갈 가능성이 매우 크다"고 설명했다. 각국 이름을 일일이 언급한 뒤 "지도에서 점점이 떠 있는 국가들이지만 꼭 방문해 보고 싶은 익숙한 이름들"이라고도 했다.

한국이 그간 이어온 개발협력도 언급했다. 이 대통령은 "한국은 1995년 태평양도서국포럼(PIF)에 대화상대국으로 가입한 뒤 지난 30년간 꾸준히 고위급 외교와 소통해 왔다"며 "그간 2억4000만달러 규모의 공적개발원조(ODA) 사업을 통해 보건, 교육 등 분야에서 상생 번영의 협력을 이어오며 태평양도서국의 지속가능한 경제·사회 발전에 기여해 왔다"고 말했다.

앞으로는 기후위기 대응과 취약국 지원을 약속했다. 이 대통령은 "한국은 글로벌 책임 강국으로서 인류가 직면한 전 지구적 난제 해결에 앞장서고자 한다"며 "공동의 위협인 기후위기에 선도적으로 대처하고, 한국의 성장 경험을 바탕으로 취약 국가들이 스스로 성장할 수 있도록 지원함으로써 함께하는 더 나은 미래를 설계해 나갈 것"이라고 밝혔다.





전날 열린 제6차 한-태평양도서국 외교장관회의 결과도 높이 평가했다. 이 대통령은 "어제(10일) 외교장관회의에서 개발 협력, 기후변화, 해양수산 등 다양한 분야에서 실질 협력 강화를 위한 폭넓은 논의가 있었다고 들었다"며 "이번 논의가 양측 간 협력의 폭을 넓히고 깊이를 더하는 계기가 된 것을 기쁘게 생각한다"고 말했다. 그러면서 "앞으로도 이런 고위급 협의회를 통해 양측 간 소통과 교류가 활발하게 이뤄지길 바란다"며 "대한민국과 태평양도서국들 간에 앞으로도 더 깊고 넓은 관계가 맺어지길 바란다"고 했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

