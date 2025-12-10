“지역과 함께 가는 항만”… 부산항만공사, 연말 맞춤형 나눔 펼쳐

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신항 인근 취약계층 보온물품 지원



강서구·진해구, 저소득층·복지시설

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)가 연말을 맞아 12월 9일부터 10일까지 양일간 항만 인근 지역사회 취약계층을 대상으로 맞춤형 나눔 활동을 진행했다.

부산항만공사가 신항 인근 취약계층에 보온물품을 전달하고 있다. 부산항만공사 제공

BPA는 2018년부터 신항 인근 주민들을 위한 주민친화 프로그램을 이어오고 있으며, 올해는 부산 강서구와 창원 진해구로부터 추천받은 저소득계층과 지역 사회복지시설을 대상으로 동절기 필수 지원 물품을 사전에 파악해 수요자 중심 지원을 실시했다.

이번 지원에는 전기요와 겨울 이불 등 보온용품은 물론 온누리상품권도 포함됐다. BPA는 두 지역을 직접 찾아 필요한 가구와 시설에 물품을 전달하며 연말 지역 공공기관의 역할을 강화했다.





송상근 부산항만공사 사장은 "지역과 상생하는 항만을 만들기 위해 맞춤형 나눔활동을 지속하겠다"며 "항만 인근 주민들이 실질적으로 체감할 수 있는 활동을 확대해 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

