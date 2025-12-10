오프라인 대박 나더니 결국…다이소몰·올리브영 앱 성장률 2·3위 약진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

챗GPT, 올해 197% 성장

월 평균 사용자 1672만 명

서울 양천구 다이소 이마트목동점을 찾은 고객이 화장품을 보고 있다. 아시아경제DB

올해 한국인이 가장 많이 사용한 모바일 애플리케이션(앱)이자, 이용자 증가 폭이 가장 큰 스마트폰 앱은 챗GPT인 것으로 나타났다.

10일 실시간 앱·결제 데이터 분석 기업 와이즈앱·리테일은 한국인 스마트폰 이용자를 표본 조사한 결과를 공개했다. 내용을 보면 올해 1월 대비 지난달 사용자가 가장 많이 증가한 앱은 196.6% 성장률을 기록한 챗GPT다.

이어 다이소몰 31.9%, 올리브영 30.8%, 모니모 28.1%, 지마켓 26.5%, 무신사 21.1% 순이다. 틱톡 라이트는(18.5%), 카카오페이(17.7%), 틱톡(14.6%), 네이버페이(14.4%) 등도 두 자릿수 성장세를 보였다.

올리브영 매장 모습. 아시아경제DB

한국인이 가장 많이 사용한 모바일 앱도 챗GPT로 나타났다. 올해 1월부터 11월까지 챗GPT 월평균 사용자는 1672만명인 것으로 집계됐다.

이어 카카오페이(913만명), 올리브영(859만명), 틱톡(794만명), 무신사(744만명), 지마켓(664만명), 모니모(604만명), 네이버페이(542만명)순이다.





이번 표본 조사는 와이즈앱·리테일이 지난 1월∼11월 안드로이드와 iOS 스마트폰을 쓰는 한국인 중에서 월평균 사용자가 400만명 이상인 앱을 대상으로 이뤄졌다.

2025년 한해 가장 많이 성장한 앱 1위는 챗GPT다. 와이즈앱·리테일.





김진선 기자 carol@asiae.co.kr

