영남대, '마이클 포터상' 3년 연속 수상 쾌거…'명예의 전당'에 이름 올려

영남대학교(총장 최외출)가 지난 4일 서울 신라호텔에서 열린 '제12회 Michael Porter Prize(마이클 포터상)' 시상식에서 대학경쟁력 부문 수상기관으로 선정됐다. 2023년, 2024년에 이어 3년 연속 수상을 기록하며, '명예의 전당'에 이름을 올리는 영예를 안았다.

마이클 포터상은 세계적인 경영학자인 하버드대학교 마이클 포터 교수의 경쟁전략 이론을 기반으로, 경제적 가치와 사회적 가치를 동시에 창출하는 기관을 선정해 시상하는 권위 있는 상이다. 산업정책연구원과 윤경포럼, 동아일보, 채널A가 공동 주최하고 산업통상자원부와 다국적기업최고경영자협회(KCMC)가 후원하며, 국가·도시·산업·기업·대학 등 다양한 분야에서 우수한 경쟁력을 보인 기관을 선정한다. 특히 올해는 '경쟁력 부문'이 새롭게 신설됐으며, 영남대학교는 이 부문 첫 수상기관으로 선정돼 대학 혁신의 새로운 기준을 제시했다.

최외출 영남대총장이 마이클 포터상을 수상하고 있다.

AD

이번 수상은 영남대가 구축해 온 CSV·ESG 경영 모델이 대학 경쟁력의 기반을 이뤘다는 점에서 주목받았다. 특히 총장을 중심으로 구축된 박정희새마을대학원(PSPS), 국제개발협력원(IIDC), 사회공헌단, ESG위원회, ESG혁신센터 등이 하나로 연동되는 체계가 높은 평가를 받았다. 이 체계를 통해 대학의 교육·연구·사회공헌 기능을 사회적 가치로 전환하고, 대학 경쟁력 강화를 실질적으로 강화해 온 점이 인정받았다.

이와 함께 심사위원단은 영남대학교가 그동안 축적해 온 글로컬 CSV 역량과 ESG 선도 거버넌스를 기반으로 교육·연구·산학 전반에서 사회적 가치 창출 체계를 정착시킨 점을 높이 평가했다. 또한 데이터 기반의 운영력과 국제적 성과 확산을 통해 대학 혁신의 표준을 구현한 점도 수상 배경으로 언급됐다.

특히 영남대는 한국형 교육 ODA 기반의 글로벌 역량 강화가 돋보였다. 지난 14년간 전 세계 77개국에서 1000여명의 석사과정 학생을 양성해왔으며, 새마을운동 관련 단기 연수를 포함하면 국제기구 포함 94개국 4400여 명의 해외 공무원 및 전문가들에게 연수교육을 제공하는 등 한국의 발전경험과 새마을학을 체계적으로 교육해왔다.

각국의 공무원·전문가가 귀국 후 정부 정책, 공공개발 프로젝트, 지역개발 계획 등에 영남대에서 수립한 액션플랜을 실제 적용한 점은 대학 경영의 효과성을 실증하는 대표 사례로 제시됐다. 더불어 해외 대학과 협력, 동문 네트워크 확장, 해외 현장 봉사 및 컨설팅 프로그램 등도 높은 평가를 받았다. 또한 영남대는 '근면·자조·협동'에 '나눔·봉사·창조'를 더한 새마을정신 2.0을 대학경영과 교육프로그램에 접목해, 개발도상국 리더를 위한 맞춤형 정책개발 교육, 지역사회 연계 사회공헌 모델, 데이터 기반 ESG 공시 체계 등을 제도화했다. 이러한 체계적 운영은 대학의 경쟁력 상승뿐 아니라 국가·지역·세계와의 상생 발전에 기여하는 대학 모델로 평가받았다.





AD

최외출 영남대 총장은 "영남대는 건국 가치인 홍익인간(弘益人間) 정신을 정책으로 실현한 새마을운동을 '새마을학'으로 학문화하여 발전시키고, 이를 기반으로 교육·연구·사회공헌을 아우르는 실질적 프로그램을 운영하며 국제사회에 기여해 왔다"며 "이번 수상은 이러한 새마을학의 공유와 발전을 위해 영남대학교와 참여 교수진이 지속적으로 쌓아온 노력과 성과를 가치 있게 인정받은 것"이라고 소감을 전했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>