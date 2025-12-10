정명근 화성시장 "누구도 굶지 않고 삶 지탱해 주는 도시 만들 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

생계위기 시민 위한 '먹거리 기본보장 코너' 직접 점검

이용자 고려한 동선·물품 배치·접근성 등 직접 살펴

"누구도 굶지 않고 시민이 함께 서로의 삶을 지탱해 주는 도시를 만들겠다."

정명근 경기도 화성시장이 생계 위기 시민의 먹거리 보장과 적극적인 복지 연계 강화 방침을 밝혔다.

10일 화성시 능동 소재 나래울푸드마켓의 '먹거리 기본보장코너'를 방문한 정명근 화성시장이 직원과 이용자의 동선에 따른 물품 배치 개선 방안에 대해 의견을 나누고 있다. 화성시 제공

정 시장은 10일 능동 소재 나래울종합사회복지관에 마련된 나래울푸드마켓의 '먹거리 기본보장코너(그냥드림)'를 찾아 운영 전반을 점검했다.

'먹거리 기본보장코너'는 경제적 어려움을 겪는 시민 누구나 별도의 신청 절차 없이 즉시 먹거리와 생필품을 지원받을 수 있는 공간이다. 이재명 대통령이 경기도지사 시절 도입한 '경기 먹거리 그냥드림 코너'를 기반으로 시 특성을 반영해 이달 1일부터 '나래울푸드마켓'과 향남읍 소재 '행복나눔푸드마켓' 내에 마련해 운영 중이다.

방문 시민에게는 즉석식품, 즉석밥, 라면, 통조림 등 생필품 3~5개 품목을 현장에서 바로 제공한다. 2회 이상 방문 시에는 필요한 복지 상담과 지원을 연계한다.

정 시장은 이날 현장에서 코너 이용 과정에서 시선 부담, 물품 선택 과정 등 시민이 겪을 수 있는 심리적 요소를 면밀히 살펴보고 이용자에게 보다 친숙한 환경이 되도록 개선을 주문했다. 이와 함께 선반 높이, 물품 보관환경, 접근성 등 운영 요소 전반도 점검하고 지속적인 개선을 추진하도록 관련 부서에 주문했다.

시는 코너를 이용하는 생계 위기 시민에게 필요한 복지 서비스를 제공할 수 있도록 화성시금융복지상담지원센터 상담 연계하고 있다. 이는 먹거리 어려움을 겪는 시민이 채무나 지출 압박 등 복합적 경제 문제에 놓인 상황을 고려한 조치다.

시는 ▲행정복지센터 ▲화성시정신건강복지센터 ▲한국토지주택공사(LH)·경기주택도시공사(GH) ▲치매안심센터 ▲일자리센터 유관 기관과도 연계해 맞춤형 지원을 제공한다.

시는 코너를 단순한 식료품 지원을 넘어 따뜻한 '순환형 나눔 플랫폼'으로 발전시킨다는 복안이다. 기부 행사 확대 등 지역 나눔 기반을 강화하는 한편, 도움을 받았던 시민이 회복 후 자연스럽게 기부자로 참여할 수 있는 구조를 마련해 따뜻한 공동체 문화를 확산하겠다는 것이다.





정 시장은 "먹거리 기본보장코너는 갑작스러운 어려움 앞에서 무너질 수 있는 시민의 하루를 지켜내기 위해 마련한 가장 기본적인 안전망"이라며 "단순히 물품을 드리는 곳이 아니라, 위기에서 벗어난 시민이 다시 다른 이웃을 돌볼 수 있는 따뜻한 순환의 공동체로 성장할 수 있는 공간으로 만들어 가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

