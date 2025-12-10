정명근 화성시장 "누구도 굶지 않고 삶 지탱해 주는 도시 만들 것"

생계위기 시민 위한 '먹거리 기본보장 코너' 직접 점검
이용자 고려한 동선·물품 배치·접근성 등 직접 살펴
"누구도 굶지 않고 시민이 함께 서로의 삶을 지탱해 주는 도시를 만들겠다."
정명근 경기도 화성시장이 생계 위기 시민의 먹거리 보장과 적극적인 복지 연계 강화 방침을 밝혔다.
정 시장은 10일 능동 소재 나래울종합사회복지관에 마련된 나래울푸드마켓의 '먹거리 기본보장코너(그냥드림)'를 찾아 운영 전반을 점검했다.
'먹거리 기본보장코너'는 경제적 어려움을 겪는 시민 누구나 별도의 신청 절차 없이 즉시 먹거리와 생필품을 지원받을 수 있는 공간이다. 이재명 대통령이 경기도지사 시절 도입한 '경기 먹거리 그냥드림 코너'를 기반으로 시 특성을 반영해 이달 1일부터 '나래울푸드마켓'과 향남읍 소재 '행복나눔푸드마켓' 내에 마련해 운영 중이다.
방문 시민에게는 즉석식품, 즉석밥, 라면, 통조림 등 생필품 3~5개 품목을 현장에서 바로 제공한다. 2회 이상 방문 시에는 필요한 복지 상담과 지원을 연계한다.
정 시장은 이날 현장에서 코너 이용 과정에서 시선 부담, 물품 선택 과정 등 시민이 겪을 수 있는 심리적 요소를 면밀히 살펴보고 이용자에게 보다 친숙한 환경이 되도록 개선을 주문했다. 이와 함께 선반 높이, 물품 보관환경, 접근성 등 운영 요소 전반도 점검하고 지속적인 개선을 추진하도록 관련 부서에 주문했다.
시는 코너를 이용하는 생계 위기 시민에게 필요한 복지 서비스를 제공할 수 있도록 화성시금융복지상담지원센터 상담 연계하고 있다. 이는 먹거리 어려움을 겪는 시민이 채무나 지출 압박 등 복합적 경제 문제에 놓인 상황을 고려한 조치다.
시는 ▲행정복지센터 ▲화성시정신건강복지센터 ▲한국토지주택공사(LH)·경기주택도시공사(GH) ▲치매안심센터 ▲일자리센터 유관 기관과도 연계해 맞춤형 지원을 제공한다.
시는 코너를 단순한 식료품 지원을 넘어 따뜻한 '순환형 나눔 플랫폼'으로 발전시킨다는 복안이다. 기부 행사 확대 등 지역 나눔 기반을 강화하는 한편, 도움을 받았던 시민이 회복 후 자연스럽게 기부자로 참여할 수 있는 구조를 마련해 따뜻한 공동체 문화를 확산하겠다는 것이다.
정 시장은 "먹거리 기본보장코너는 갑작스러운 어려움 앞에서 무너질 수 있는 시민의 하루를 지켜내기 위해 마련한 가장 기본적인 안전망"이라며 "단순히 물품을 드리는 곳이 아니라, 위기에서 벗어난 시민이 다시 다른 이웃을 돌볼 수 있는 따뜻한 순환의 공동체로 성장할 수 있는 공간으로 만들어 가겠다"고 말했다.
정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
