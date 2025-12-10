부천시 소규모주택정비 시행률 43%…원스톱 통합관리 구축

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 부천시의 소규모 주택정비사업이 속도를 내고 있다.

10일 시에 따르면 현재 부천지역 내 321곳에서 가로주택정비·소규모재건축 등 소규모 주택정비사업을 추진 중으로, 이 중 138곳(43%)이 사업시행인가·착공·준공 등 실행 단계에 있다. 이는 지난 10월 말 기준 경기도 지자체 평균 시행률 38%를 웃도는 수치다.

시는 이 같은 높은 시행률을 사업 전 과정에 걸친 단계별 통합관리와 체계적인 지원의 결과로 분석했다. 시는 '도시재생·정비지원센터'를 중심으로 원도심 정비 전반에 걸쳐 사업 초기부터 준공까지 모든 과정을 통합 관리하는 원스톱 체계를 운영 중이다.

먼저 사업 이해도를 높이고 조합의 운영 역량을 강화하기 위해 '도시정비 아카데미'를 운영하고 있다. 지난해 소규모 주택정비사업 교육에는 358명이 참여해 99%의 만족도를 보였으며, 사업단계별 맞춤형 프로그램으로 호응을 얻었다. 또 정비사업 통합홈페이지도 개설해 100여개의 사업과 정보를 안내하고, 주소 기반 정비사업 검색 기능을 제공해 정보 접근성을 높였다.

시는 오는 29일까지 조합 임원과 조합원을 대상으로 소규모 주택정비사업 지원 수요조사를 한다. 조합 현황과 어려움, 교육·자문수요 등 조사 결과를 바탕으로 내년 1월 맞춤형 지원 계획을 확정키로 했다.

새로운 지원 계획에는 '도시 및 주거환경정비법' 개정에 따른 조합 임원 윤리·책무 교육과 단계·대상별 심화 과정이 포함된다. 조합 내 갈등과 정보 비대칭에 따른 비효율을 줄이고 조합 운영의 투명성과 신뢰도를 높이기 위해서다.

시는 또 도시계획·건축·법률·회계·금융·감정평가 등 분야별 전문가지원단을 구성해 사업 초기부터 현장을 밀착 점검, 자문하는 서비스를 계획 중이다. 정비사업 통합홈페이지도 고도화해 사업비·용역비 통계, 법령 개정, 단계별 점검 내용 등을 상시 공개해 조합의 합리적 의사결정을 돕고, 정보 비대칭을 줄여 투명성과 신뢰도를 강화할 방침이다.





조용익 부천시장은 "소규모 주택정비사업은 주민의 일상과 가장 가까운 주거환경을 바꾸는 사업인 만큼 사업 현장의 필요를 반영한 맞춤형·체감형 지원이 중요하다"며 "'속도와 체계'를 모두 갖춘 균형 잡힌 정비행정으로 주거 만족도와 도시 경쟁력을 함께 높이겠다"고 말했다.





