[일문일답]송호성 "하이브리드 수요 변화에 생산 유연 대응"

오현길기자

입력2025.12.10 16:15

시계아이콘01분 42초 소요
"셀토스 내연기관 판매량 높을 것"
첨단 사양 적용…"합리적 가격 책정"

송호성 기아 사장은 10일 세계 최초로 공개한 '디 올 뉴 셀토스(이하 셀토스)'와 관련해 "충분한 하이브리드 모델 생산 능력을 보유하고 있어 향후 시장 변화에 유연하게 대응할 것"이라고 말했다.


송 사장은 전날 온라인으로 열린 미디어 콘퍼런스에서 "하이브리드에 대한 수요는 지역마다 다르고, 셀토스는 가솔린 모델의 판매 비중이 하이브리드보다 높아서 대략 '65대 35' 정도 될 것"이라며 이같이 밝혔다.


[일문일답]송호성 "하이브리드 수요 변화에 생산 유연 대응" 기아는 10일 월드프리미어 영상을 통해 '디 올 뉴 셀토스'를 세계 최초로 공개했다. 송호성 기아 사장이 발표를 하고 있다. 기아
다음은 송 사장과 1문1답.


-셀토스 2세대 모델 어떤 점이 달라졌나?

▲1세대를 글로벌 200만대 정도 판매했는데 5, 6년 동안 연간 약 40만대씩 팔았다. 2세대를 계획하면서 시장조사를 진행했는데 실내 공간성과 파워트레인 다양화에 대한 요구사항이 있었다. 2세대는 휠베이스와 전장을 확대해 내부와 트렁크 공간을 확대했고 하이브리드 옵션을 추가해 연비와 관련된 요구에 대해서 보강했다.


-가솔린과 하이브리드 모델의 판매 비중을 어떻게 예상하나?

▲가장 먼저 (셀토스를) 론칭하는 인도는 하이브리드 수요가 거의 없다. 따라서 가솔린 위주로 판매할 예정이며, 유럽은 하이브리드 수요가 높아 비중은 더 높을 전망이다. 미국은 아직 하이브리드 보다 가솔린 비중이 높다. 국내 시장은 하이브리드 추세가 높아지고 있지만, 소비자 구매력을 고려했을 때 가솔린이 하이브리드 보다 많이 판매될 것으로 전망한다. 특히 중동, 중남미, 아태지역은 절대적으로 가솔린 수요가 높은 곳이기 때문에 약 65대 35 정도로 예상한다.


-연간 43만대 판매목표를 제시했는데 주요 시장별 판매 목표와 특화된 마케팅 전략은 무엇인가?

▲43만대 중에 북미지역에서 13만대로, 미국은 약 10만대와 캐나다·멕시코 등 북미지역은 3만대를 생각 중이며, 인도에서 10만대 정도 판매 계획하고 있다. 국내에서는 5.4만대 목표를 세웠는데 그 이상 판매될 것이라 기대한다. 유럽에는 처음 들어가는데 6.2만대 물량을 계획하고, 중남미나 중동, 아태지역에서 약 3만대씩 예상한다.


-셀토스를 전기차로 출시할 계획이 있나?

▲전기차 출시 계획은 없다. 전기차 라인업 안에 소형 SUV 세그먼트를 커버할 수 있는 모델들이 있기 때문에 굳이 전기차 파생모델을 추가할 이유가 없다.


[일문일답]송호성 "하이브리드 수요 변화에 생산 유연 대응" 기아는 10일 월드프리미어 영상을 통해 '디 올 뉴 셀토스'를 세계 최초로 공개했다. 류창승 기아 고객경험본부장 전무(왼쪽부터), 송호성 기아 사장, 카림 하비브 기아글로벌디자인담당 부사장, 서하준 기아 국내상품실장 상무. 기아

-셀토스 하이브리드 모델이 기아 전동화 전략과 탄소중립 목표 달성에 어떤 의미가 있나?

▲기존 셀토스가 내연기관 모델만 있었기 때문에 하이브리드 모델을 추가함에 따라 탄소절감 효과도 거둘 수 있다. 전반적인 전동화 전환 계획과 일맥상통한다.


-하이브리드 모델이 추가되며 제품 포지셔닝이 겹치는 모델이 생겼다. 어떻게 해결할 것인가?

▲EV3가 나오면서 니로 EV와 겹치는 문제는 EV3가 퍼포먼스 측면에서 우수한 주행가능거리나 성능으로 나왔기 때문에 EV3 위주로 대응하려고 계획 중이다. 니로는 EV보다는 하이브리드 모델에 집중해서 대응할 예정이다. 니로 하이브리드는 연비 위주로 개발된 차량으로, 이에 대한 수요는 여전히 세계적으로 좋은 상황이다. 셀토스 하이브리드는 정통 SUV를 요구하는 고객이지만 연비 옵션을 원하는 고객을 목표로 선택권을 추가한 것이다. 연비 위주의 차량을 원하는 고객에게는 니로 하이브리드가, 소형 SUV를 원하는 고객은 셀토스 하이브리드가 더 어필할 수 있을 것이다. 두 차의 타깃 고객층이 다르다.


-하이브리드 생산 비중은 어떻게 되나?

▲향후 수요의 비중이 바뀐다고 해도 충분한 하이브리드 모델 생산 케파를 보유하고 있어 시장 변화에도 유연하게 대응할 수 있다. 따라서 이러한 수요변동에도 고객분들에게 공급 지체 현상이 일어나지 않도록 공급량 조절에 최선을 다할 예정이다.


-크기가 커지고 다양한 사양이 추가돼 가격 상승이 예상된다.


▲(서하준 국내상품실장 상무)제원 증대, 최첨단 사양이 대거 적용돼 일부 가격 인상이 불가피할 것으로 보고 있다. 경쟁 차종과 내부 RV 라인업 간 포지셔닝을 고려해 합리적인 가격을 책정할 수 있도록 검토 중이다.




오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

