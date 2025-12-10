경남정보대, 수시모집 지원자 대상 ‘대학 초청·학과 설명회’ 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

예비 신입생 250여명 참여, 전공 체험·전공 토크 등 프로그램 호응 높아

'부산 대표 커뮤니티 칼리지' 경남정보대학교는 최근 수시모집 지원자를 대상으로 '대학 초청과 학과 설명회'를 개최했다.

경남정보대 수시모집 지원자 대학 초청과 학과 설명회. 경남정보대 제공

이 행사에는 250여명의 입시 지원자와 학부모가 참여해 다양한 프로그램을 체험했다.

참가자들은 오리엔테이션 후 대학 소개와 명사 특강을 통해 경남정보대의 교육환경과 인재 양성 방향을 폭넓게 이해하는 시간을 가졌다.

이어 학과별 이동 프로그램이 진행되어 교수진과 재학생의 안내 아래 전공 시설 투어, 실습 체험, 전공 소개 등 생생한 학과체험이 이뤄졌다. 점심시간에는 교수·재학생과 함께하는 '전공 토크'가 마련돼 예비 신입생들이 학업 내용과 진로에 대해 자유롭게 질문하며 전공 선택에 대한 이해를 높였다.

행사장 곳곳에서는 음악·댄스 동아리 공연, 포토존, SNS 인증 이벤트 등이 운영돼 활기찬 분위기를 더했으며, 다양한 경품 행사도 큰 인기를 끌었다.





김효건 입학지원처장은 "이번 초청 행사는 예비 신입생들이 대학 생활을 미리 경험하고 전공 선택에 자신감을 가질 수 있도록 마련한 자리"라며 "앞으로도 신입생들이 원하는 정보를 충분히 제공하는 맞춤형 입학 지원 프로그램을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

