영천시, '염화칼슘 용액 제조장치' 특허기술 민간 이전…선급금·로열티 확보

재융공업과 통상실시권 협약 체결

기술 상용화→세외수입 창출 기대

영천시는 지난 9일 충남 천안시 소재 기업인 재융공업과 '염화칼슘 용액 제조장치'에 대한 통상실시권 협약을 체결하고, 지자체가 보유한 공공기술의 민간 이전 및 상용화를 본격 추진한다고 밝혔다.

해당 기술은 제설용 염수 제조 효율을 높인 장치로, 영천시 직원들이 현장에서 발생한 문제를 해결하기 위해 직접 개발한 자체 특허다.

지난 9일 영천시와 재융공업이 '염화칼슘 용액 제조장치'에 대한 통상실시권 협약을 체결했다. 영천시 제공

9년간의 현장 검증을 거쳐 실용성이 입증된 기술이라는 점에서도 의미가 크다.

이번 협약으로 영천시는 ▲선급금 2000만원 ▲연 매출액의 8%에 해당하는 로열티를 확보하게 되며, 기술 상용화를 통해 안정적인 세외수입 창출이 기대된다.

영천시는 화북면 제설장비기지에 특허기술 적용 설비를 설치해 시제품 실증과 데이터 수집을 병행할 계획이다. 관련 공사는 2026년 3월 착공 예정이며, 총사업비는 약 5억원이다.

영천시는 이번 협약을 계기로 공공기술 사업화 역량을 강화하고, 기술 기반의 새로운 세외수입 창출 모델을 확산해 나갈 방침이다.

시 관계자는 "지방자치단체가 보유한 특허를 민간 기업이 상용화하는 사례는 드물다"며, "영천시 공직자들이 현장에서 직접 개발한 기술이 민간 기업을 통해 전국으로 확산될 수 있어 매우 뜻깊다"고 말했다.





이어, "공공기관은 시민 안전을 위한 기술을 개발하고, 민간은 이를 전국으로 확산·상용화해 일자리와 경제적 가치를 만들게 될 것"이라며 "이번 협약이 행정과 민간의 진정한 상생 모델이자 겨울철 안전을 강화하는 혁신 사례가 되길 바란다"고 밝혔다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

