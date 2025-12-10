카카오페이 "결혼식 축의금, 올해 처음 10만원 돌파"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2019년 5만원에서 5년 만에 10만원 기록

1년 송금데이터 '2025 머니리포트' 공개

소비자들이 송금하는 결혼식 축의금이 올해 처음으로 10만원을 돌파한 것으로 나타났다.

10일 카카오페이는 1년간의 송금 데이터를 바탕으로 조사한 '2025 머니리포트'를 공개했다.

리포트를 통해 올해 축의금 추세, 월평균 송금 횟수, 정산이 많이 이뤄진 날, 가장 붐볐던 오픈채팅 송금방 조사 결과를 공개했다.

리포트에 따르면 결혼식 축의금 송금봉투를 활용한 평균 송금 금액이 올해 처음으로 10만원을 돌파했다. 2019년 5만원에서 5년 만에 두 배 증가했다.

하루 동안 이뤄진 카카오톡 친구송금은 140만건이었다. 사용자는 월평균 8회의 송금을 주고받았다.

정산하기의 경우 일요일에 가장 사용률이 높았다. 금요일과 월요일이 뒤를 이었다. 정산 요청 후 평균적으로 8시간29분 만에 모든 정산이 완료됐다.

개인화된 송금 리포트는 사용자 개개인의 올해 카카오페이머니 사용 내역을 한눈에 돌아볼 수 있도록 마련했다.

개인의 연간 송금액, 1년간 아낀 송금 수수료 등 수치는 물론 송금 기록에 담긴 여러 관계 등에 관한 분석 결과도 제공했다.

예컨대 '올 한 해 가장 돈독했던 친구' 분석에선 한 해 동안 내게 가장 큰 금액을 송금한 친구, 올해 처음 송금한 친구, 가장 빠르게 총알 정산한 친구, 송금봉투로 가장 많이 마음을 표현한 친구를 확인할 수 있다.

'올해 케미가 가장 좋았던 친구'에선 내가 가장 많이 송금한 친구, 나에게 가장 많이 송금한 친구를 볼 수 있다. '올해 좋은 일 있었던 친구'에선 내가 축의·축하 송금봉투를 활용해 송금한 친구들을 알 수 있다.

또한, 사용자의 송금 습관을 쬬르디 캐릭터를 활용한 16가지 '머니쬬' 유형으로 위트 있게 확인할 수 있다. 실제 송금 데이터를 기반으로 이용자가 어떤 머니쬬 유형에 가까운지 보여주며, 숫자와 그래프만으로는 느끼기 어려운 나만의 송금 스타일을 캐릭터와 함께 직관적으로 확인할 수 있도록 구성했다.

카카오페이는 오는 19일까지 '복주머니 프로모션'을 진행한다. 카카오페이포인트를 연말 선물로 준다.

이벤트 기간 카카오페이 애플리케이션에 방문해 복주머니를 열면 매일 1회 100% 당첨되는 랜덤 카카오페이포인트를 최대 5000포인트 제공한다.





카카오페이 관계자는 "머니리포트로 한 해를 돌아보고, 복주머니로 새해를 기분 좋게 시작하길 바란다"며 "앞으로도 즐거운 금융 경험을 확장해 나가겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

