전남 교사 임용 1차 합격자 287명 발표…2차 시험 일정 확정

유·초·특수교사 선발…11~16일 서류 제출
전남도교육청이 10일 '2026학년도 공립 유치원·초등·특수학교(유·초) 교사 임용후보자 선정 경쟁시험' 1차 합격자 명단과 2차 시험 장소를 공개했다.
1차 시험 합격자는 과목별 만점 40% 미만 득점자를 제외한 뒤 선발 예정 인원의 1.5배수로 선발됐으며, 유치원(장애 포함) 87명, 초등학교(장애 포함) 182명, 특수학교 유치원 3명, 특수학교 초등 15명 등 총 287명이다.
합격자는 11~16일 사이 관련 서류를 제출해야 한다. 도교육청은 "서류 제출 기간을 넘기면 불이익이 발생할 수 있다"며 공고문 확인을 당부했다.
2차 시험은 내달 7~9일 목포백련초등학교와 목포옥암중학교에서 진행된다. 첫날에는 교직 적성 심층 면접, 둘째 날에는 수업 실연이 치러지며, 셋째 날에는 초등교사 응시자를 대상으로 영어 수업 실연과 영어 면접이 이어진다.
지금 뜨는 뉴스
도교육청은 최종 합격자를 다음 달 28일 발표할 계획이며, 시험 관련 문의는 전남도교육청 유초등교육과에서 받는다.
호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>