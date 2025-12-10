금산군, 농특산물 온라인 판매 '라이브커머스 방송실' 활용 당부

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

방문·전화 신청 후 콘텐츠 구성·촬영 일정 등 조율



금산군농업기술센터 라이브커머스 방송실(사진=금산군 제공)

금산군이 지역 농업인들을 대상으로 금산군농업기술센터 내에 구축된 '라이브커머스 방송실' 이용을 당부했다.

라이브커머스 방송실은 농업인의 온라인 판매 역량을 강화하고 지역 농특산물의 판로 확대를 지원하기 위해 마련된 공간으로 영상·음향·조명 등 전문 장비를 갖춘 스튜디오형 방송실이다.

이용을 희망하는 농업인은 금산군농업기술센터 경영홍보팀에 방문하거나 전화로 신청할 수 있다.

신청 접수 후 사전 미팅을 통해 방송 콘텐츠 구성, 상품 소개 방식, 촬영 일정 등을 조율하게 된다.

센터는 더 많은 농가가 온라인 시장에 쉽게 진출할 수 있도록 농업인 맞춤형 지원 및 라이브커머스 교육프로그램도 운영할 예정이다.





안준형 기술지원과 담당자는 "라이브커머스 방송실을 통해 지역 내 농가 온라인 마케팅 기반이 한층 강화될 것"이라며 "많은 농업인이 적극적으로 활용해 지역 농산물 판매 활성화에 도움이 되길 바란다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

