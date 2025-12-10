KB국민카드, KCPI 평가 4년 연속 '우수'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

민원 대응 능력 인정받아

KB국민카드는 능률협회컨설팅(KMAC)에서 주관하는 2025년도 한국의 소비자보호지수(KCPI) 평가에서 4년 연속 우수등급을 획득했다고 10일 밝혔다.

9일 서울 종로구 KB국민카드 본사에서 열린 '2025년도 한국의 소비자보호지수(KCPI) 우수기업 인증식'에서 김재관 KB국민카드 김재관 사장(오른쪽)이 기념 촬영하고 있다. KB국민카드

AD

KB국민카드의 상품 및 서비스를 경험한 소비자를 대상으로 소비자보호 체감 만족도와 실제 민원·불만·피해사례를 조사한 결과 카드업권에서 '금융소비자보호 우수 기업'으로 선정됐다.

올해는 금융소비자보호 우수 기업선정 뿐 아니라 3대 고객만족 조사기관(한국생산성본부, 한국표준협회, 한국능률협회컨설팅)에서 모두 신용카드 또는 체크카드 만족도 1위를 차지했다고 회사 측은 알렸다.





AD

KB국민카드 관계자는 "KCPI 4년 연속 우수등급 획득은 고객의 신뢰와 선택이 만든 성과"라며 "앞으로도 소비자 권익을 최우선으로 고려하고, 모든 고객에게 안전하고 편리한 금융 환경을 제공하여 가장 신뢰받는 금융파트너가 되도록 노력하겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>