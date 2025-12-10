한화생명, 당뇨 관리 특약 6개월 '배타적 사용권' 획득

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한화생명이 당뇨병 환자의 혈당 관리를 지원하는 신규 특약으로 생명보험협회로부터 6개월 배타적 사용권을 획득했다고 10일 밝혔다.

배타적 사용권을 획득한 특약은 '당뇨병질환 연속혈당측정기 비용지원'이다. 이 특약은 지난달 출시한 한화생명 H당뇨보험에 탑재됐다.

해당 특약은 당뇨병질환으로 진단받은 고객이 의사의 처방에 따라 연속혈당측정기(Continuous Glucose Monitoring·CGM)를 사용할 경우 기기 비용을 연 1회 보험금으로 지원한다.

연속혈당측정기는 피부에 부착한 센서를 통해 24시간 동안 혈당 변화를 기록하는 개인용 의료기기다. 반복 채혈 없이 혈당 변동을 확인할 수 있어 최근 사용이 늘고 있으며, 식사나 운동, 약물 등에 따른 반응도 확인할 수 있어 일상 관리에 실질적인 도움을 준다.

한화생명이 최근 5년간(2021~2025년) 당뇨병 관련 보험금 36만 건을 분석한 결과[에서도 관리 필요성은 확인된다. 당뇨병으로 보험금을 최초 청구한 고객 중 30·40대 비중은 27.3%에서 35.4%로 증가했다. 발병 초기 2년 내 평균 의료비는 약 333만원으로 고혈압 환자(약 242만원) 보다 약 1.4배 높았다.

한화생명은 이러한 변화를 반영해 업계 최초로 연속혈당측정기 처방을 보장에 연결한 예방 중심의 당뇨 관리 모델을 선보였다. 혈당 변동성이 큰 당뇨 환자의 관리 공백을 줄일 수 있는 실질적인 보장으로 평가된다.

한화생명은 이번 특약을 포함해 올해 생명보험협회에 등록된 배타적 사용권 총 12건 중 7건을 확보하며 상품 독창성 경쟁에서 두드러진 성과를 기록했다.





이상희 한화생명 상품개발팀장은 "최근 일상 속 혈당 관리가 새로운 건강 트렌드로 자리 잡으며 연속혈당측정기처럼 스마트한 관리 기술의 활용도 빠르게 높아지고 있다"며 "이번 특약은 이러한 변화에 맞춰 고객이 실질적으로 사용하는 의료기기를 보장에 선제적으로 반영한 것으로 앞으로도 고객이 체감할 수 있는 보장을 지속적으로 개발해 나가겠다"고 말했다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr

