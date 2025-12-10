보람그룹 파크골프대회 첫 개최…시니어 300명 열전

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

샷건·스트로크 방식 진검승부

보람그룹은 지난 8일 대구 강변파크골프장에서 '제1회 보람그룹배 전국파크골프대회'를 개최했다고 10일 밝혔다.

이번 대회는 보람그룹이 '라이프 큐레이터'라는 브랜드 철학을 스포츠 현장에 접목한 첫 번째 대규모 행사다. 초고령사회 진입에 따라 시니어 세대의 생활체육으로 자리 잡은 파크골프를 통해 건강한 여가 문화를 조성하겠다는 취지다.

대회는 여자부(A·B코스)와 남자부(C·D코스)로 나뉘어 18홀 스트로크 플레이(최종합산 최소 타수 집계)로 진행됐다. 특히 참가자 전원이 동시에 티오프하는 '샷건' 방식을 적용해 경기 진행의 속도감과 긴장감을 높였다.

왼쪽부터 천성희 대한파크골프연맹 회장, 남자부 우승자 서충열 씨, 김기태 보람상조 대표. 보람그룹

AD

전국 각지에서 모인 300여명의 선수가 경쟁을 펼친 결과, 남녀 초대 챔피언은 각각 최소 타수 51타를 기록한 남자부 서충열씨(59)와 여자부 양미숙씨(58)에게 돌아갔다.

이번 대회는 총상금 1000만 원 규모로 치러졌다. 남녀 우승자에게는 트로피와 상금 200만원이 각각 수여됐으며 준우승(100만원), 3위(80만원) 등 5위까지 시상이 진행됐다. 순위권 밖인 참가자들에게도 다채로운 경품 이벤트와 기념품을 제공했다.

보람그룹은 이번 대회를 기점으로 파크골프와 상조 서비스를 연계한 신사업 확장에 속도를 낼 방침이다.





AD

보람그룹 관계자는 "이번 대회는 시니어 세대의 건강한 일상을 제안하는 '라이프 큐레이터'로서의 역할을 재확인하는 계기가 됐다"며 "앞으로도 고객의 삶 전반에 활력을 더하고 일상의 다양한 순간을 큐레이션하는 역할을 지속해 나가겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>