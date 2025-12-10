현대엔지니어링, 2.2억 '사랑나눔기금' 기부

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현대엔지니어링이 연말을 맞아 2억2000여만 원의 '사랑나눔기금'을 기부했다.

현대엔지니어링은 임직원과 함께 '사랑나눔기금'을 사랑의열매(사회복지공동모금회)에 전달했고 10일 밝혔다. 사랑나눔기금은 현대엔지니어링이 2018년부터 진행해 온 기부 프로그램이다. 임직원이 매달 일정 금액을 지정해 기부하면 회사도 같은 금액을 넣는 매칭그랜트 방식으로 운영한다. 올해에는 임직원 총 1041명이 참여해 1억1000만원이 모였다. 회사에서도 동일 금액을 더해 총 2억2000여만원을 기부했다.

현대엔지니어링은 사랑나눔기금을 통해 최근 8년간 누적 7389명의 임직원이 약 7억2000만원을 전달했다고 밝혔다. 회사 기부금까지 더하면 누적 10억 원을 넘어선다.





기부금은 장애인 일자리 창출과 해외 낙후지역 교육 환경 개선 등에 사용됐다. 또 밀알복지재단과 함께 장애인 직업재활시설 '굿윌스토어'의 신규 점포 설립, 해외 사업지의 지역 학교 신축, E-러닝 교육 환경 구축 등에 쓰였다.





