부산보훈청, 강서기적의도서관에 ‘마이히어로북’ 기증… 제복근무자 감사문화 확산

군인·경찰·소방관 등 실제 이야기 담은 동화책 10권 전달

국가보훈부 부산지방보훈청(청장 이남일)은 지난 9일 강서기적의도서관에서 '제복근무자 감사캠페인 마이히어로북 전달식'을 개최했다.

부산보훈청이 강서기적의도서관에 ‘마이히어로북’을 기증하고 있다. 부산보훈청 제공

이번 전달식은 국가보훈부가 추진 중인 제복근무자 감사캠페인의 일환으로 마련된 것으로, 제복근무자의 실제 이야기를 동화책으로 제작한 '마이히어로북;을 지역사회와 공유해 제복근무자와 그 가족의 자긍심을 높이고 존중 문화를 확산하기 위한 취지다.

부산지방보훈청은 '마이히어로북; 2세트(총 10권)를 강서기적의도서관에 기증했다. 전달식에는 이남일 부산지방보훈청장을 비롯해 김혜정 부산강서구청 평생교육과장, 최찬호 부산강서소방서 구조구급과장 등 관계자들이 참석했다.

지역 안전을 책임지는 소방 관계자가 함께하며 제복근무자의 헌신을 지역사회가 함께 되새기는 시간이 됐다.

강서기적의도서관은 어린이·가족 친화적 복합문화공간으로, 다양한 독서·교육·문화 프로그램을 제공하고 있다. 이번 기증을 통해 도서관을 찾는 어린이들이 자연스럽게 제복근무자의 역할과 의미를 접할 수 있을 것으로 기대되고 있다.

기증 도서 '마이히어로북'은 군인, 경찰, 소방관, 해양경찰, 교도관 등 제복근무자의 실제 경험을 담은 동화책으로, 현직 근무자 인터뷰 기반 스토리와 AI 이미지 생성기술을 활용한 삽화가 특징이다. 제복근무자가 된 계기부터 근무 중 기억에 남는 순간, 직업적 소명, 국민에게 전하고 싶은 메시지가 '자녀에게 들려주는 이야기' 형식으로 구성돼 따뜻한 교육적 메시지를 전달한다.





이남일 부산지방보훈청장은 "제복근무자는 국민의 안전을 지키는 영웅이자 가정에서는 또 다른 책임을 지닌 엄마·아빠이기도 하다"며 "이들의 이야기가 지역사회에 널리 알려져 존중과 공감이 확산되길 바란다. 앞으로도 지역사회와 함께 제복근무자를 응원하는 문화를 확산하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





