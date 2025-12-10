11월 은행 가계대출 1.9조↑…"비은행권 풍선효과, 우려할 수준 아냐"

한은 '2025년 11월 중 금융시장 동향'

지난 11월 은행 가계대출이 1조9000억원 늘면서 전월 대비 증가 폭을 줄였다. 주택담보대출(주담대) 증가 규모가 축소된 가운데 신용대출이 가계대출 증가세를 견인했다. 금융권 전체로 보면, 은행권의 가계대출 관리가 강화되면서 일부 대출 수요가 비은행권으로 이동한 이른바 '풍선효과'가 나타났다. 다만 실수요자의 자금 수요 등을 고려하면 크게 우려할 만한 수준은 아니라는 평가다.

10일 한국은행이 발표한 '2025년 11월 중 금융시장 동향'에 따르면 지난달 말 은행 가계대출 잔액은 1175조6000억원으로 전월 말 대비 1조9000억원 증가했다. 전월(3조5000억원) 대비 증가 규모를 크게 줄였다.

은행 가계대출 증가에 가장 큰 영향을 미친 건 신용대출이 포함된 기타대출이다. 지난달 기타대출은 1조2000억원이 늘며 두 달째 증가세를 이어갔다. 기타대출은 일반신용대출과 신용한도대출(마이너스통장 대출), 상업용부동산 담보대출, 예·적금 담보대출, 주식담보대출 등을 포함한다. 한은은 "국내외 주식투자 확대 등에 따라 기타대출이 신용대출을 중심으로 상당폭 증가했다"고 설명했다.

주담대는 7000억원 늘어 935조5000억원을 기록했다. 증가세를 이어갔으나, 증가 폭은 지난해 3월(5000억원) 이후 최저치다. 10·15 대책 이전 증가한 주택거래의 영향에도 은행권의 가계대출 관리, 전세자금 수요 감소 등으로 증가 폭이 크게 줄었다. 국토교통부에 따르면 서울 아파트 매매거래량은 지난 10월 8500건으로, 9월 이후 8000건대로 늘었으나 지난 6월 1만1300건에 비해 줄었다. 주담대에 포함되는 전세자금대출은 전월 말 대비 3000억원 감소했다.

금융권 전체로 보면 가계대출은 4조1000억원 증가했다. 주택담보대출은 2조6000억원, 기타대출은 1조6000억원 각각 늘었다. 박민철 한은 금융시장국 시장총괄팀 차장은 "은행권의 가계대출 관리가 강화되면서 일부 대출 수요가 비은행권으로 이동한 모습을 보이고 있다. 지난해 말 상황과 유사하다"며 "다만 실수요자의 자금 수요 등을 고려하면 불가피한 측면이 있고, 크게 우려할 만한 수준은 아니라고 본다"고 진단했다. 이어 "이번 달 금융권 전체 가계대출은 4조원대 초반으로 주담대를 중심으로 기조적인 둔화 흐름을 이어갔다"며 "전체 가계대출이 여전히 둔화 흐름을 보이고 있다는 점에 주목할 필요가 있다"고 덧붙였다.

주택 거래와 관련해선, 10·15 대책 이후 수도권 주요 지역을 중심으로 가격 상승 폭이 축소되고 있긴 하나 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 박 차장은 "핵심지에서 가격 둔화세가 더디고 일부 지역에선 가격 상승 폭이 재차 확대되고 있어 계속 모니터링을 해야 할 필요가 있는 상황"이라고 말했다. 거래량도 서울 아파트는 줄어드는 모습이지만, 경기나 인천 지역은 그다지 줄지 않고 지방은 오히려 늘고 있어 향후 거래 상황도 지켜볼 필요가 있다고 분석했다.

11월 이후 가계대출은 표면적으로 둔화하는 흐름을 보일 것으로 예상됐다. 박 차장은 "연말·연초 부실채권 매상각, 연초 상여금 유입 등 계절적 요인으로 증가세가 둔화하는 흐름을 이어갈 것"이라면서도 "주택거래와 관련한 기조적인 증가 압력이 지속되고 있다는 점엔 유의해야 한다"고 강조했다.





기업대출은 대기업 대출이 증가 폭을 키우며 증가세를 지속했다. 지난달 말 은행의 기업대출 잔액은 1372조2000억원으로 전월 말 대비 6조2000억원 늘었다. 대기업 대출은 2조4000억원 증가했다. 은행들의 기업 부문 영업 강화, 일부 기업들의 시설투자 수요 등으로 증가 폭이 커졌다. 중소기업 대출은 3조8000억원 늘었다. 전월 계절 요인(부가가치세 납부)의 소멸, 일부 은행들의 규제 비율 관리 필요성 등으로 증가 폭이 줄었다.





