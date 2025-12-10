'케이팝 데몬 헌터스' 매기 강 감독, 옥관문화훈장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 매기 강 감독이 옥관문화훈장 수훈자로 선정됐다.

문화체육관광부는 10일 오후 서울 코엑스에서 여는 '2025 대한민국 콘텐츠대상' 시상식에서 매기 강 감독 등 스물네 명에게 훈장과 포장, 대통령 표창을 준다. 올해 처음 신설한 콘텐츠산업발전유공을 포함해 네 부문으로 나눠 시상한다.

매기 강 감독이 연출한 '케이팝 데몬 헌터스'는 넷플릭스 역사상 가장 인기 있는 애니메이션으로 꼽힌다. K팝과 연관 산업의 해외 진출에 일조했다고 평가받는다.

문화포장은 드라마 '눈물의 여왕'의 박지은 작가와 넷플릭스 드라마 '폭싹 속았수다'의 김원석 감독에게 돌아간다.

대통령 표창 수상자는 박영석 팬엔터테인먼트 대표와 윤현준 스튜디오슬램 대표, 모은설 한국방송작가협회 작가, 김형태 시프트업 대표, 박정무 넥슨코리아 부사장 등 여섯 명이다.





우수 작품으로는 세 부문 열다섯 편이 선정됐다. 이 가운데 만화 '전지적 독자 시점', 애니메이션 '킹 오브 킹스', 캐릭터 '달님이'는 대통령상을 받는다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

