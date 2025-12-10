태영건설, 이강석 신임 사장 선임

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

태영건설이 이강석 기술영업본부장을 신임 사장으로 선임했다.

태영건설은 2026년 정기 임원인사를 단행했다고 10일 밝혔다.

신임 이강석 사장은 1961년생으로 연세대학교와 한양대학교 대학원을 졸업하고 1996년 태영건설에 입사했다. 2020년 토목본부장, 2024년 기술영업본부장을 역임하며 주요 사업의 경쟁력 강화와 수주확대에 핵심 역할을 수행해왔다.

토목본부장에는 임태종 전무, 건축본부장에는 정진형 상무를 각각 임명했다.

태영건설은 향후 △안정적 수주 기반 확립 △손익 중심의 경영체계 강화 △자구계획에 따른 자산 매각 및 고정비 절감 등을 추진한다. 경영실적 개선과 재무건전성 확보에 총력을 기울여 워크아웃 졸업 기반을 공고히 하겠다는 계획이다.





한편 태영그룹의 지주사인 TY홀딩스는 신임 미디어정책실장 겸 비서실장에 박병일 상무를 임명했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

