동남권원자력의학원·K-MEDI hub, 방사성 항암제 공동 개발 착수

암 특이 단백질 기반 리간드 활용



국산 RLT 신약 파이프라인 구축 속도

동남권원자력의학원과 K-MEDI hub(대구경북첨단의료산업진흥재단)가 암 특이 단백질을 표적으로 하는 신규 방사성의약품 항암제 개발을 위해 공동 연구를 본격 가동했다.

두 기관은 최근 타깃 리간드를 활용한 진단·치료용 방사성의약품 후보 발굴에 착수하며 협력 체계를 실질적으로 가동했다.

타깃 리간드는 특정 표적 단백질이나 수용체에 선택적으로 결합해 암세포만 찾아가는 '열쇠' 역할을 하는 물질로, 여기에 방사성동위원소를 결합하면 특정 암세포를 진단하거나 치료하는 방사성의약품으로 전환된다. 미국 FDA가 2018년 루타테라, 2022년 플루빅토를 승인한 이후 전 세계적으로 방사성의약품(RLT·Radio Ligand Therapy)이 차세대 항암제로 부상하고 있으며 시장 역시 빠르게 성장 중이다. 국내에서도 정밀의료 기반 RLT 개발 수요가 확대되는 가운데, 동남권원자력의학원은 지역 최초로 플루빅토와 루타테라 치료를 전립선암·신경내분비종양 환자에 적용한 경험을 보유하고 있다.

두 기관의 협력 구조는 동남권원자력의학원의 방사성동위원소 표지와 핵의학 영상기술과 K-MEDI hub 신약개발지원센터의 후보물질 발굴·검증 역량이 결합한 형태다. 이를 통해 국내 자체 기반 RLT 항암제 연구가 한층 가속화될 것으로 기대된다.

이번 연구에서 동남권원자력의학원 방사성의약품 연구팀(손태건 박사)은 신규 암 특이 단백질 타깃 리간드를 제공했으며, K-MEDI hub 혁신신약 4팀(김숭현 팀장)은 방사성의약품 설계·표지·기초평가 등 후보물질 개발 전 과정을 주도하고 있다.

두 기관은 타깃 기반 후보물질 공동 개발과 지식재산권 확보를 비롯해 전임상·임상 단계로 협력을 확대하며 국산 RLT 파이프라인 구축을 강화할 계획이다.

박구선 K-MEDI hub 이사장은 "방사성의약품이 차세대 항암제로 주목받는 가운데 재단의 연구 인프라를 활용해 지원하게 돼 의미가 크다"며 "국내 혁신 신약 개발을 가속하는 데 지속적으로 힘을 보태겠다"고 말했다.





이창훈 동남권원자력의학원 원장은 "이번 공동연구는 연구역량을 실제 신약개발 단계로 확장하는 중요한 전환점"이라며 "두 기관 협력을 통해 국내 방사성의약품 개발 경쟁력을 높이고 환자 치료에 기여할 혁신 기술 창출에 최선을 다하겠다"고 말했다.

동남권원자력의학원.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

