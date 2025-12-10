[특징주]페스카로, 코스닥 상장 첫날 '따블' 달성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

페스카로가 코스닥시장 상장 첫날 '따블(공모가 대비 2배 상승)'을 달성했다.

한국거래소 코스닥시장본부는 10일 오전9시 서울사옥 홍보관에서 임베디드 보안 솔루션 및 차량전장 소프트웨어를 개발하는 페스카로의 코스닥시장 상장기념식을 개최했다

10일 오전 9시57분 현재 페스카로는 공모가(1만5500원) 대비 2만1800원(140.65%) 오른 3만7300원에 거래되고 있다.

페스카로는 지난달 20~26일 진행된 기관투자자 대상 수요예측에서 1173.21대 1의 경쟁률을 기록해 공모가가 희망 범위(1만2500~1만5500원) 상단인 1만5500원으로 확정됐다. 뒤이어 이달 1~2일 진행된 일반 청약에서는 1430.3대 1의 경쟁률을 기록했다. 청약 증거금으로는 약 3조6000억원이 모였다.





2016년 설립된 페스카로는 자동차 전장시스템 전문가와 화이트해커 출신 인력이 주축이 돼 설립된 차량 통합보안 플랫폼 전문기업이다. 제어기 단위의 보안솔루션을 넘어 차량 전체 시스템과 라이프사이클을 포괄하는 통합보안 체계를 구축해 차별화된 경쟁력을 확보했다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

