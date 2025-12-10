의정부을지대병원 조수현 교수, 대한두통학회 '이태규 두통연구자상' 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신진연구자로서 폭넓은 두통 연구업적 인정…제1회 수상자로 선정

의정부을지대학교병원(병원장 송현)은 신경과 조수현 교수가 최근 열린 대한두통학회 추계학술대회에서 제1회 '이태규 두통연구자상'을 수상했다고 10일 밝혔다.

의정부을지대병원 신경과 조수현 교수(오른쪽)가 대한두통학회 추계학술대회에서 이태규 두통연구자상을 수상한 후 이태규 신경과 전문의와 함께 기념촬영을 하고 있다. 의정부을지대병원 제공

조 교수는 두통, 편두통, 이차두통, 난치성두통 등 다양한 두통 질환을 아우르는 폭넓은 연구 활동을 통해 학문적 성과를 인정받았다.

또한, 임상 현장에서 축적한 풍부한 진료 경험을 바탕으로 두통 진단 및 치료 질 향상에 힘써온 점도 높이 평가됐다.

조 교수는 "두통으로 고통받는 환자들에게 더 나은 치료 방법을 제시하는 데 도움이 되는 연구를 꾸준히 이어가겠다"고 소감을 전했다.

한편, '이태규 두통연구자상'은 이태규 신경과 전문의가 두통학 분야 후학 양성을 위해 출연한 기부금을 기반으로 제정된 상으로, 두통 연구에서 두드러진 성과를 보인 신진연구자에게 수여된다.





올해 처음 수상자를 선정했으며, 전체 연구 기간 동안 두통 분야에서 발표한 SCI(E)급 논문과 최신 영향력지수(IF)를 기준으로 업적을 평가했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

