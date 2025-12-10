본문 바로가기
"화장품 최대 90% 할인"… 현대홈쇼핑, 뷰티 편집숍 '코아시스' 오픈

이민지기자

입력2025.12.10 10:07

TV홈쇼핑 오프라인 뷰티 매장 운영 첫 사례
프리미엄아울렛 남양주 스페이스원에 첫 선
4개 조닝에 120여 뷰티 브랜드 상품 입점

현대홈쇼핑이 30대 이상 여성을 타깃으로 한 뷰티 편집숍 '코아시스'를 선보인다고 10일 밝혔다. TV홈쇼핑 판매 방송을 통해 품질과 기능 등이 검증된 상품을 국내 최저가 수준으로 선보이는 게 핵심 전략이다.


코아시스는 경기도 남양주시에 위치한 현대프리미엄아울렛 스페이스원 1층에 150㎡(45평) 크기로 조성됐다. TV홈쇼핑 업체 중 오프라인 뷰티 매장을 오픈해 운영하는 건 현대홈쇼핑이 처음이다.


"화장품 최대 90% 할인"… 현대홈쇼핑, 뷰티 편집숍 '코아시스' 오픈 현대홈쇼핑 뷰티 편집숍 코아시스 전경. 현대홈쇼핑 제공.
코스메틱(cosmetic)과 오아시스(oasis)를 합친 코아시스는 '아름다움을 찾는 긴 여정에서의 오아시스와 같은 휴식과 힐링'이라는 의미를 담았다. 코아시스 매장은 카테고리존 ▲아일랜드존 슈퍼프라이스존 시그니처존 등 네 가지 주요 조닝으로 구성된다. 현대홈쇼핑이 확보한 300곳 이상의 뷰티 협력사 중 조닝별로 큐레이션된 120여개 뷰티 브랜드의 800여종 뷰티 상품을 선보인다. 기존 TV홈쇼핑이나 현대H몰에서 판매하는 뷰티 상품 외에 코아시스 전용으로 기획된 단독 상품도 내놓는다.


카테고리존에서는 크림, 에센스, 토너 등 주요 카테고리별 현대홈쇼핑 방송 히트 상품을 선보인다. 아일랜드존은 TV홈쇼핑에서 판매하는 다구성 세트 상품의 상품 구성 수를 줄인 실속형 세트 상품을 판매한다. 슈퍼프라이스존에서는 월 단위 대규모 기획전을 통해 최대 90% 할인된 상품을, 시그니처존에선 코아시스에서만 구매할 수 있는 단독 기획 상품을 각각 판매한다. 시그니처존에는 총 20종의 샴푸 중 탈모, 유분 등 두피 고민에 따라 적합한 상품을 고를 수 있는 맞춤형 상품 판매대를 마련했다.


코아시스의 주 타깃은 30대부터 60대까지 다양한 연령대의 여성이다. 현대홈쇼핑은 기존 오프라인 뷰티 채널과는 차별화된 상품 라인업을 통해 틈새시장을 공략하겠다는 구상이다. 1020 고객이 중심인 오프라인 뷰티 채널이 초저가에 집중하고 2030 고객 중심의 오프라인 뷰티 채널이 트렌드에 민감한 색조나 포인트 메이크업 제품 중심으로 상품 구색을 갖췄다면, 코아시스는 3060 여성의 기미, 주름, 탄력 등 피부 고민에 맞춘 기능성 스킨케어 중심으로 라인업을 구성했다. 현대홈쇼핑 관계자는 "다른 주요 오프라인 뷰티 채널과 코아시스 간 브랜드 중복률을 10% 미만으로 관리해 기존 뷰티 편집숍과는 차별화된 포지셔닝을 구축할 것"이라고 설명했다.


현대홈쇼핑은 이번 코아시스 1호 매장 오픈을 시작으로 현대아울렛 중심으로 채널 확장에 나선다는 계획이다. TV와 모바일에 이어 오프라인까지 아우르는 옴니채널 전략도 가속할 방침이다. 이를 위해 최근 조직개편을 진행해 '옴니커머스팀'을 새로 만들었다. 이 조직은 오프라인 채널의 경쟁력을 높이고 기존 TV홈쇼핑과 모바일 라이브커머스와의 유기적 연계 강화를 전담하게 된다.


현대홈쇼핑 관계자는 "TV홈쇼핑의 신뢰도와 전문성, 모바일 라이브커머스의 편의성, 오프라인 매장의 공간 경험 등 각각의 플랫폼 강점이 서로 유기적으로 연결되며 시너지를 낼 수 있도록 옴니채널 생태계를 구축해 나가겠다"고 말했다.




이민지 기자 ming@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

