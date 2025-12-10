대전 대덕구 비래동, '길치문화체육센터'개관

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

수영장·체육관·작은도서관·생활문화센터 갖춰

사진=대전시 제공

대전시가 10일 대덕구 비래동에 시민 건강과 여가를 책임질 '길치문화체육센터'를 개관하고 본격적인 운영에 들어갔다.

길치문화체육센터는 총사업비 222억 원을 투입해 2023년 1월 착공, 2025년 9월 준공됐다. 연면적 3285㎡, 지하 1층~지상 3층 규모로 조성됐으며, 아름다운 계족산 자락에 건립돼 건강과 여가를 위해 공원을 찾는 대전 시민에게 또 다른 힐링 공간으로 활용될 것으로 기대된다.

센터에는 ▲25m×5레인의 수영장 ▲다목적체육관 ▲작은도서관 ▲생활문화센터(학습공간·마루공간·방음공간) 등 다양한 여가활동을 할 수 있는 시설이 마련됐다.

사진=대전시 제공

수영장은 11일부터 14일까지 시범운영(무료)을 거쳐 15일부터 정상 운영(유료)되며, 체육관(배드민턴, 탁구)은 오는 2026년 1월 2일부터 운영될 예정이다.





한종탁 대전시 체육건강국장은 "대전시는 올해 생활체육 인프라 확충을 위해 중구 '한밭 문화 체육센터'에 이어 대덕구에 '길치문화체육센터'를 개관해 '일류 체육 도시'조성에 한 발 더 다가섰다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr