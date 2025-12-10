스트레이 키즈, 미국 '빌보드 200' 2주 연속 상위권

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

스트레이 키즈. JYP엔터테인먼트 제공

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 미국 빌보드 주요 차트에서 연속 성과를 기록했다.

10일 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면 빌보드는 9일(현지시간) 공식 홈페이지를 통해 스트레이 키즈의 새 앨범 '스키즈 잇 테이프'(SKZ IT TAPE) 타이틀곡 '두 잇'(Do It)이 13일자 '빌보드 200' 4위에 올랐다고 발표했다.

새 앨범은 발매 첫 주 미국에서 약 29만5000장의 판매량을 기록하며 6일자 차트 1위로 데뷔했고 2주 연속 상위권을 유지했다. '두 잇'과 '신선놀음'은 '빌보드 글로벌 200', '톱 앨범 세일즈', '톱 커런트 앨범 세일즈', '월드 앨범' 등 총 8개 부문에 동시 진입했다.

스트레이 키즈는 8회 연속 '빌보드 200'에 진입해 모두 1위를 기록했다. 이는 비틀스, 롤링스톤스에 이어 전 세계 그룹 중 세 번째로 많은 1위 보유 기록이다. 2000년대 기준 최다 1위 그룹 기록도 자체 경신했다.

지난 8월 발매한 정규 4집 '카르마'는 최신 차트 50위를 기록하며 15주 연속 차트인에 성공했다.

또 '두 잇'은 프랑스음반협회(SNEP)의 11월28일자 톱 싱글 차트에서 3위를 기록해 자체 최고 순위이자 K팝 그룹 기준 역대 최고 기록을 세웠다. 쇼트폼 플랫폼 틱톡이 전날 공개한 '2025 Year in Music'에서는 스트레이 키즈가 'Top 10 Global Artist' 5위에 올랐다.





올해 스트레이 키즈는 '빌보드 200' 최초 7연속·8연속 1위 진입 기록을 세웠고 전 세계 35개 지역에서 56회 규모로 진행된 월드투어 '도미네이트'(dominATE)를 마무리했다.





