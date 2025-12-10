정선군, 연말 고향사랑기부제 10만원 이상 기부자 대상 '연말엔 정선' 이벤트

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 정선군은 연말을 맞아 고향사랑기부제 참여 분위기를 확산하기 위해 '연말 고향사랑기부제 집중홍보'를 추진한다고 10일 밝혔다.

군은 출향인을 비롯해 관내 기관·단체, 기업 종사자 등 다양한 계층을 대상으로 집중적인 홍보 활동을 전개하며 기부 참여 확대에 나선다. 전국 출향단체·동문회·동창회 등에 협조 공문을 발송해 연말 기부 참여를 독려하고, 강원랜드 임직원을 대상으로 한 직접 홍보도 강화한다.

특히 연말 분위기에 맞춘 '연말엔 정선' 이벤트를 운영해 기부 참여자의 관심을 높일 계획이다.

이번 이벤트는 정선군에 10만원 이상 기부한 참여자를 대상으로 하며, 참여자는 자동으로 응모된다. 추첨을 통해 총 50명에게 추가 답례품을 제공하며, 당첨자는 2026년 1월 6일 문자로 개별 안내된다.

기본 답례품과 세액공제 혜택과 함께 제공될 추가 답례품은 정선곤드레를 활용한 '정선곤드레톡·정선영양곤드레톡' 세트(3만원 상당)로, 정선곤드레의 영양과 향을 간편하게 즐길 수 있도록 제작한 상품이다.

또한 군은 직원들이 자발적으로 기부에 참여하는 분위기를 확산해 군민과 주변 기관에도 긍정적인 참여 흐름으로 이어질 수 있도록 홍보를 강화하고 있다. 기관·단체 회의 시 홍보자료를 배부해 12월 20일까지 직원들이 기부에 동참할 수 있도록 독려하고, 군민과 공직자가 함께하는 연말 기부 문화 조성에 나선다.

군은 고향사랑기부금을 주민 복지 향상과 지역 기반 확충에 적극 활용하고 있다. 실버카 보급, 무인민원발급기 개선 등 생활 편의 기반을 강화해 왔으며 앞으로도 기부금이 군민 생활과 지역 활력을 높이는 데 쓰일 수 있도록 투명하고 효율적인 운영을 지속할 방침이다.





김영환 기획관은 "연말은 그 어느 때보다 고향을 떠올리며 마음을 나누기 좋은 시기"라며 "이번 집중홍보 기간을 계기로 고향사랑기부제가 더 널리 알려지고, 정선군 발전에 함께하는 따뜻한 참여가 이어지길 바란다"고 말했다.





정선=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

