스타벅스, 개인컵 이용 건수 누적 2억건 돌파…올해만 3225만건

개인컵 이용 고객 위한 혜택 제공

금액으로 환산 시 900억원 넘어

텀블러 전용 세척기를 확대 설치

스타벅스 코리아는 지난 18년간 매장에서 사용된 개인 다회용컵 이용 건수가 누적 2억건을 넘어섰다고 10일 밝혔다.

스타벅스가 2007년부터 개인컵 사용 시스템을 도입해 올해 11월까지 집계한 결과, 개인컵 이용 건수는 누적 2억 680만건으로 조사됐다. 이를 통해 고객에게 제공된 혜택은 약 900억원 규모에 이르는 것으로 분석된다.

올해 1~11월 개인컵 이용 건수는 3225만건으로, 연중 동기간 기준 역대 최고치를 기록했다. 2022년 15년 만에 누적 1억건을 넘어선 데 이어 불과 3년 만에 2억건을 돌파한 것으로, 개인컵 사용이 뚜렷한 증가세를 보인다는 평가다.

스타벅스는 이번 성과가 일회용컵 2억 개 절감과 동일한 효과라고 설명했다. 회사에 따르면 스타벅스 아이스 톨 사이즈 컵 2억개를 쌓을 경우 서울~부산 간 거리를 약 26번 왕복할 수 있으며, 지구 반 바퀴에 해당하는 약 2만1000㎞에 달한다.

개인컵 이용이 빠르게 증가한 배경으로는 고객 편의성을 높인 제도 개편과 참여형 캠페인이 꼽힌다. 스타벅스는 2018년부터 개인컵 이용 시 금액 할인 또는 에코별 적립 중 선택할 수 있게 운영했으며, 할인액도 2022년 300원에서 400원으로 상향했다.

자원순환사회연대와 공동으로 2018년부터 매월 10일 전개해온 '일회용컵 없는 날' 캠페인은 올해 3월부터 혜택을 강화해 운영 중이다. 개인컵을 이용해 에코별을 적립한 고객에게 별 또는 톨 사이즈 아메리카노 무료 쿠폰을 제공하는 스크래치 이벤트를 도입하면서 참여율도 꾸준히 높아졌다. 실제 올해 3~11월 개인컵 이용 건수는 전년 동기 대비 16% 증가했다. 스타벅스는 연말까지 전국 대부분 매장에 텀블러 세척기 설치도 마무리할 계획이다.

손정현 스타벅스 코리아 대표는 "개인컵 이용 고객이 매년 꾸준히 증가하고 있다"며 "일회용컵 없는 날 캠페인과 전용 리워드 등 고객에게 의미 있는 혜택을 제공하는 ESG 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.

한편 스타벅스는 개인컵 2억건 돌파를 기념해 오는 19일까지 10일간 '별 10개로 제조 음료 무료 쿠폰'으로 교환할 수 있는 특별 이벤트를 진행한다. 해당 쿠폰은 사이렌 오더에서 개인컵 주문 시 사용 가능하다.

이와 함께 올해 상·하반기 동안 에코별을 가장 많이 적립한 고객 100명을 선발해 '업사이클링 원두팩 파우치', '업사이클링 우유팩 노트', '업사이클링 커피박 트레이' 등 업사이클링 제품 3종을 제공한다.





또 연간 개인컵 이용이 가장 많았던 고객 100명을 대상으로 음료 1년 무료(1명), 1개월 무료(4명), 1주일 무료(95명) 혜택을 제공하는 특별 감사 이벤트도 마련할 예정이다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

