코스맥스, 글로벌 ESG 평가 에코바디스 2년 연속 '골드' 획득

15만개 기업 중 종합점수 상위 2%

화장품 제조개발생산(ODM) 기업 코스맥스가 글로벌 지속가능성 평가 기관 '에코바디스(Ecovadis)'에서 2년 연속 '골드' 등급을 획득했다고 10일 밝혔다.

에코바디스는 2007년 프랑스 파리에서 시작한 글로벌 공급망 지속가능성 평가 기관이다. 전세계 185개 이상 국가에서 15만개 이상 기업이 에코바디스 평가를 받고 있다.

에코바디스는 ▲환경 ▲노동 및 인권 ▲윤리 ▲지속가능한 조달 등 4개 부문에 걸친 심층 평가를 통해 등급을 결정한다. 등급은 ▲플래티넘(상위 1% 이내) ▲골드(상위 5% 이내) ▲실버(상위 15% 이내) ▲브론즈(상위 35% 이내)로 구분된다.

코스맥스는 지난해에 이어 올해도 골드 등급을 유지했다. 종합접수는 전반적인 지속가능경영 강화 노력 덕분에 지난해 상위 4%에서 올해 상위 2%로 상승했다.

코스맥스는 특히 환경 분야에서 두드러지는 성과를 냈다. 2050 탄소중립 로드맵 수립에 발맞춰 TCFD(기후변화 관련 재무정보공개 협의체) 보고서를 최초 발간하는 등 환경경영체계를 고도화하고 공시 투명성을 확보했다.

코스맥스는 이런 지속가능성 강화 정책을 기획·추진하기 위해 ESG 위원회를 설치하고 대표이사 직속 지속가능경영본부를 운영하고 있다.





코스맥스 관계자는 "2년 연속 골드 등급 획득과 종합 점수 상승을 통해 글로벌 1위의 ESG 경쟁력이 다시 한번 입증됐다"며 "앞으로도 5000여곳의 전 세계 고객사와 지속가능한 협업을 확대하기 위해 더욱 투명하고 신뢰받는 파트너로서의 사회적 책임을 다해 나갈 것"이라고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

