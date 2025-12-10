토스뱅크, '목돈굴리기' 제휴 금융상품 누적 판매액 22조원 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3년간 2000여 개 금융상품 소개…최대 월간 활성 이용자 110만 명





토스뱅크 '목돈굴리기' 서비스가 출시 3년 만에 누적 판매 연계액 22조 원을 기록하는 등 제휴 금융상품 규모가 빠르게 확대되고 있다고 10일 밝혔다.

2022년 8월 출시된 '목돈굴리기'는 3년간 2000여 개 금융상품을 소개하며 누적 판매 연계액 22조 원, 최대 월간 활성 이용자 110만 명 수준으로 성장했다. 채권, 발행어음, 해외채권 등 다양한 상품의 정보를 한곳에서 확인할 수 있으며, 고객은 토스뱅크에서 핵심 정보를 살펴본 뒤 제휴 증권사를 통해 직접 상품에 가입할 수 있다.

특히 채권, 발행어음 등 안정적인 수익형 상품의 수요가 높아짐에 따라 이들 상품들은 전체 연계액의 약 70%를 차지하고 있다. '목돈굴리기'에서는 최소 1만 원부터 가입 가능한 다양한 상품을 소개하고 있으며, 1개월 단기부터 10년~25년 장기 상품까지 선택 폭이 넓어 개인 투자자의 접근성을 크게 높였다는 평가가 나온다.

고객 참여도 꾸준히 증가하고 있다. 재구매율은 약 50%에 달하며, 제휴 상품 출시 시 알림을 신청한 고객은 약 95만 명을 넘어섰다. 자동 적립, 투자소식 알림, 수익금 계산기 등 편의 기능과 제휴 금융사의 경쟁력 있는 상품이 결합되면서 이용이 지속 확대되고 있다.

한편 토스뱅크는 연금 시장으로도 서비스를 넓히고 있다. 복잡하고 어려운 연금 정보를 쉽게 풀어 소개하는 '연금 플랫폼'을 운영하며, 고객이 제휴사를 통해 연금 정보를 확인해 가입하거나 기존 연금을 옮길 수 있도록 돕는 기능을 제공하고 있다.





토스뱅크 관계자는 "제휴 증권사들의 경쟁력 있는 상품과 적극적인 협력 덕분에 '목돈굴리기'가 짧은 기간 안에 대표 금융상품 연계 플랫폼으로 자리 잡을 수 있었다"며 "앞으로도 고객이 더 나은 방식으로 미래의 자산을 준비할 수 있도록 서비스를 지속 확장해 나가겠다"고 말했다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

