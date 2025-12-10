본문 바로가기
청양을 4년째 정상에 세운 김돈곤 푸드플랜

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.12.10 09:17

생산·유통소비 전 과정 혁신…먹거리종합타운 중심으로 로컬푸드 전국 1위

청양을 4년째 정상에 세운 김돈곤 푸드플랜 김돈곤 청양군수
김돈곤 충남 청양 군수가 직접 설계하고 일관되게 추진해 온 청양형 푸드플랜이 전국 평가에서 4년 연속 대상을 차지하며, 청양군이 로컬푸드 분야 전국 최고 지자체로 확실히 자리매김했다.


정책 기획부터 실행 체계 구축, 생산·복지·공공급식까지 전 분야 성과가 김 군수의 주도적 리더십으로 이어졌다는 평가가 나온다.


청양군은 지난 9일 농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사가 실시한 '2025년 지역먹거리 지수 평가'에서 최고 등급인 S등급을 받아 4년 연속 대상을 수상했다고 10일 밝혔다.


전국 159개 지자체를 대상으로 한 이번 평가에서 청양군이 매년 최상위권을 유지할 수 있었던 배경에는 김 군수의 강력한 정책 드라이브가 있었다는 분석이다.


김 군수는 민선7기 초반부터 지역 먹거리 문제를 농정의 핵심 과제로 규정하고 2019년 농촌공동체과를 신설하며 제도적 기초를 다졌다.


또 안정적 생산 기반 조성, 가격 안정 장치 마련, 공공급식 확대, 도시 소비시장 개척, 거버넌스 강화 등 '청양형 푸드플랜'의 5대 분야를 직접 점검하며 정책을 체계적으로 이끌었다.


특히 지난 2023년 준공된 먹거리종합타운은 김 군수의 강한 추진력 아래 완성된 대표 성과다.


공공급식지원센터·농산물가공센터·안전성분석센터 등 8개 시설을 한 공간에 집적해 생산·가공·검사·유통공급이 하나의 시스템으로 움직이도록 만들었다.


군은 잔류농약 463종과 중금속 2종 검사 의무화를 도입해 '청양 먹거리의 신뢰도'를 획기적으로 높였다. 2025년 11월 기준 검사 건수는 2834건으로, 안전성 확보가 안정적으로 운영되고 있음이 확인됐다.


도시 소비시장과의 연계도 김 군수 임기 동안 크게 확대됐다. 대전 현대아울렛 로컬마켓, 롯데백화점 대전점 상설매장, 타 지자체와의 상호공급 협약 등이 잇따라 성과를 내며 판매처가 다변화됐다.

윤여권 부군수가 농촌공동체과와 지역활성화재단 관계자들이 함께한 기념촬영을 진행하고 있다./청양군

먹거리 복지 강화도 김 군수가 강조해 온 분야다. 2025년에는 취약계층 260여 명에게 반찬 배달을 지원하고, 90개 경로당에 청양산 식재료를 공급했으며, 118명의 아동·청소년에게 건강 간식을 제공했다. 농식품 바우처 사업을 통한 맞춤형 지원도 주민 체감도를 높인 것으로 평가된다.


직매장 3곳의 매출도 꾸준히 성장했다. 대전 학하점은 1월부터 11월까지 누적 23억 원, 괴정점 3억 4000만 원, 탄방점 3억 6000만 원을 기록해 기획생산 구조가 안정적으로 자리 잡았음을 보여준다.


공공급식 확대도 눈에 띈다. 지역 경로당·아동센터·복지관·대학뿐 아니라 정부청사·수자원공사 등 관외 급식처 8개소로 공급이 확장돼, 청양산 농산물이 지역 경계를 넘어 전국 시장으로 이동하는 기반이 마련됐다. 관계시장 공급처는 2025년 254개소, 누적 매출은 381억 원에 이르렀다.


올해는 먹거리종합타운 홍보교육관 개관을 앞두고 있어 소비자 교육·체험 프로그램도 대폭 확대될 예정이다.


또 먹거리위원회 운영 활성화와 중간지원조직 체계화 등 민간 주도형 거버넌스 구축도 김 군수가 주도한 변화다.


김돈곤 군수는 "푸드플랜은 농민과 소비자가 함께 성장하는 정책"이라며 "청양이 작지만 작지 않은 성과를 내고 있다. 앞으로 전국 어디서나 청양 먹거리 시스템을 만날 수 있도록 기반을 더욱 공고히 하겠다"고 말했다.




충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

