"스페이스X, 내년 IPO 추진…역대 최대규모 300억달러 조달"

기업가치 1조5000억달러 목표

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 이끄는 우주 기업 스페이스X가 300억달러(약 44조원) 규모 자금 조달을 목표로 내년 기업공개(IPO)를 추진하고 있다고 블룸버그 통신이 9일(현지시간) 소식통을 인용해 보도했다.

스페이스X는 IPO에서 기업가치를 1조5000억달러로 평가받는 것을 목표로 하고 있다. 300억달러를 조달하게 되면 2019년 사우디 아람코가 290억달러를 조달한 것을 뛰어넘어 사상 최대 규모의 IPO가 된다.

스페이스X 경영진과 자문위원들은 회사가 이르면 2026년 중후반 상장을 추진하고 있다고 밝혔다. 시장 상황 등에 따라 변경될 수 있으며, 한 관계자는 2027년으로 연기될 수도 있다고 말했다.

소식통은 회사가 최근 내부자 주식 매각을 마무리하는 과정에서 머스크 CEO와 이사회가 상장과 자금 조달 계획을 논의했다고 전했다. 두 소식통은 스페이스X가 IPO로 모금한 자금의 일부를 우주 기반 데이터센터를 개발하는 데 사용할 예정이며, 이를 위해 필요한 칩을 구매할 계획이라고 밝혔다. 머스크 CEO는 최근 배런 캐피털과의 행사에서 이 같은 구상에 관심을 표한 바 있다.

스페이스X는 빠르게 성장하는 스타링크 위성 인터넷 서비스와 스타십 로켓 프로젝트 등에 힘입어 상장에 속도를 내고 있다.

소식통은 스페이스X가 올해 약 150억달러의 수익을 낼 것으로 예상하며 내년에는 220억~240억달러까지 수익을 확대할 것으로 전망했다. 매출 대부분은 스타링크에서 발생하는 것으로 보인다.

머스크 CEO는 지난 6일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에서 "스페이스X는 수년간 현금 흐름이 긍정적이었고 직원과 투자자에게 유동성을 제공하기 위해 1년에 두 번씩 정기적으로 주식을 매수하고 있다"며 "가치 평가 상승은 스타십과 스타링크의 진전과 글로벌 다이렉트 투 셀 주파수 확보에 따른 것이며, 이를 통해 접근 가능한 시장이 크게 확대될 것"이라고 말했다.





스페이스X IPO 소식에 이날 뉴욕 증시에서 다른 우주 기업들의 주가도 덩달아 상승했다. 스페이스X에 주파수 라이선스를 매각하기로 한 에코스타는 이날 한때 최대 12% 오르며 장중 최고치를 경신했고, 우주 운송 기업 로켓랩도 최대 4.3% 상승했다.





