본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

중남미도 'K방산 현지생산 전략' 적중[양낙규의 Defence Club]

양낙규군사 및 방산 스페셜리스트

입력2025.12.10 10:01

시계아이콘01분 19초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

페루, 이행계약 통해 현지생산 요구 가능성
KT-1 생산경험에 자국 기술력 확보에 관심

K 방산의 대표주자인 K2 전차가 중남미 시장에 진출할 수 있었던 것은 현지 생산 방식과 기술이전 협상 조건이 적중했기 때문이다. 현대로템과 페루 육군조병창이 체결한 이번 합의서는 '전차·장갑차 총괄합의서'다. 페루 육군이 내년까지 K2 전차 54대, K808 차륜형 장갑차 '백호' 141대 등 지상 장비 195대를 도입한다는 내용이다. K2전차 계약 규모만 19억달러(2조 7900억원)로 알려졌다.


중남미도 'K방산 현지생산 전략' 적중[양낙규의 Defence Club]
AD


현대로템은 앞으로 이행계약을 체결할 예정인데, 2차례 나눠 전차를 납품한다는 계획이다. 페루는 당장 현지생산을 요구하고 있다. 2029년부터 2040년까지 현지 라이선스 생산 형태로 현지 생산시설을 구축한다는 방침이다. 현지 부품 조달 비율을 약 30% 이상으로 달성하는 것이 목표다. 현지 매체 보도에 따르면 호르헤 칼리노프스키 페루 육군군수사령관 소장은 10월 현지에서 열린 방위사업 관련 포럼을 통해 "페루 현지에 K2 전차, K808 장갑차 조립공장을 2억7000만 달러를 들여 건립할 계획을 가지고 있다"고 밝혔다. 다만, 현대로템은 현지 업체의 생산시설과 조립기술이 부족해 협의가 더 필요할 것으로 보고 있다.


페루가 현지생산을 고집하는 이유는 이미 K 방산을 현지에서 생산해본 경험이 있기 때문이다. 페루는 2012년 국내 기술로 개발된 KT-1 기본훈련기 20대를 도입했다. 당시 수출 규모는 2억달러로 4대는 한국항공우주산업(KAI)이 직접 생산해 납품하고 16대는 페루 현지에서 생산하기로 했다. 이후 KAI는 기세를 몰아 페루 공군의 노후항공기 교체 사업에 FA-50과 KF -21로 구성된 패키지 수출을 제안했다. 사업 수주 시 페루 국영기업 'SEMAN'에 부품 현지 공동 생산까지 약속한 상황이다. 페루 공군현대화 사업은 총 24대 규모다.


HD 현대중공업은 기술력 제공 카드를 내세워 페루 시장을 겨냥하고 있다. 페루의 국영 조선소 '시마(SIMA)' 조선소에 설계·공정 노하우 등을 제공하는 방식으로 페루 해군 함정 건조 사업에 참여하고 있다. 2026년부터 순차적으로 4척을 인도할 예정으로, 총사업비 규모는 6406억 원이다. 또 회사는 2039년까지 페루 정부와 해군과 전략적 파트너로서 후속 함정사업에서도 우선협상자 지위까지 획득한 상태다.


국내 방산기업들은 '현지화'와 '기술력 향상'을 통해 수출 경쟁력을 이어간다는 방침이다. 방산 수입국들은 장기적으로 자국 기술력 확보를 위해 기술이전과 현지 생산을 주요 조건으로 내세우고 있어 맞춤형 수출전략을 만들겠다는 의도다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한화에어로스페이스는 루마니아에서 K9 자주포뿐만 아니라 장갑차도 만들어 판매할 계획이다. 현대로템은 K2 전차 2차 이해계약을 체결하면서 이미 폴란드 현지에서 K2 전차를 생산하기로 했다. 국내 방산기업들의 현지법인 설립도 늘어나고 있다. 한화에어로스페이스는 사우디·미국·브라질·인도 등에 신규 법인을 세웠다. 미국에도 화약이나 탄약 공장 건설을 검토하며 포트폴리오를 다각화를 준비 중이다. LIG넥스원은 사우디 현지 사무소를 무기체계 통합·정밀유도무기 등 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있는 연구·사업 조직으로 확대했다.




양낙규 군사 및 방산 스페셜리스트 if@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여 있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기