중남미도 'K방산 현지생산 전략' 적중[양낙규의 Defence Club]

페루, 이행계약 통해 현지생산 요구 가능성

KT-1 생산경험에 자국 기술력 확보에 관심

K 방산의 대표주자인 K2 전차가 중남미 시장에 진출할 수 있었던 것은 현지 생산 방식과 기술이전 협상 조건이 적중했기 때문이다. 현대로템과 페루 육군조병창이 체결한 이번 합의서는 '전차·장갑차 총괄합의서'다. 페루 육군이 내년까지 K2 전차 54대, K808 차륜형 장갑차 '백호' 141대 등 지상 장비 195대를 도입한다는 내용이다. K2전차 계약 규모만 19억달러(2조 7900억원)로 알려졌다.

현대로템은 앞으로 이행계약을 체결할 예정인데, 2차례 나눠 전차를 납품한다는 계획이다. 페루는 당장 현지생산을 요구하고 있다. 2029년부터 2040년까지 현지 라이선스 생산 형태로 현지 생산시설을 구축한다는 방침이다. 현지 부품 조달 비율을 약 30% 이상으로 달성하는 것이 목표다. 현지 매체 보도에 따르면 호르헤 칼리노프스키 페루 육군군수사령관 소장은 10월 현지에서 열린 방위사업 관련 포럼을 통해 "페루 현지에 K2 전차, K808 장갑차 조립공장을 2억7000만 달러를 들여 건립할 계획을 가지고 있다"고 밝혔다. 다만, 현대로템은 현지 업체의 생산시설과 조립기술이 부족해 협의가 더 필요할 것으로 보고 있다.

페루가 현지생산을 고집하는 이유는 이미 K 방산을 현지에서 생산해본 경험이 있기 때문이다. 페루는 2012년 국내 기술로 개발된 KT-1 기본훈련기 20대를 도입했다. 당시 수출 규모는 2억달러로 4대는 한국항공우주산업(KAI)이 직접 생산해 납품하고 16대는 페루 현지에서 생산하기로 했다. 이후 KAI는 기세를 몰아 페루 공군의 노후항공기 교체 사업에 FA-50과 KF -21로 구성된 패키지 수출을 제안했다. 사업 수주 시 페루 국영기업 'SEMAN'에 부품 현지 공동 생산까지 약속한 상황이다. 페루 공군현대화 사업은 총 24대 규모다.

HD 현대중공업은 기술력 제공 카드를 내세워 페루 시장을 겨냥하고 있다. 페루의 국영 조선소 '시마(SIMA)' 조선소에 설계·공정 노하우 등을 제공하는 방식으로 페루 해군 함정 건조 사업에 참여하고 있다. 2026년부터 순차적으로 4척을 인도할 예정으로, 총사업비 규모는 6406억 원이다. 또 회사는 2039년까지 페루 정부와 해군과 전략적 파트너로서 후속 함정사업에서도 우선협상자 지위까지 획득한 상태다.

국내 방산기업들은 '현지화'와 '기술력 향상'을 통해 수출 경쟁력을 이어간다는 방침이다. 방산 수입국들은 장기적으로 자국 기술력 확보를 위해 기술이전과 현지 생산을 주요 조건으로 내세우고 있어 맞춤형 수출전략을 만들겠다는 의도다.





한화에어로스페이스는 루마니아에서 K9 자주포뿐만 아니라 장갑차도 만들어 판매할 계획이다. 현대로템은 K2 전차 2차 이해계약을 체결하면서 이미 폴란드 현지에서 K2 전차를 생산하기로 했다. 국내 방산기업들의 현지법인 설립도 늘어나고 있다. 한화에어로스페이스는 사우디·미국·브라질·인도 등에 신규 법인을 세웠다. 미국에도 화약이나 탄약 공장 건설을 검토하며 포트폴리오를 다각화를 준비 중이다. LIG넥스원은 사우디 현지 사무소를 무기체계 통합·정밀유도무기 등 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있는 연구·사업 조직으로 확대했다.





양낙규 군사 및 방산 스페셜리스트 if@asiae.co.kr

