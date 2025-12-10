[오늘의신상]CJ제일제당, 저당·고단백 닭가슴살 신제품 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

닭가슴살 1년간 온라인 판매량 전년 대비 48% 증가

연 매출 600억 달성 전망, 제품 포트폴리오 확대

CJ제일제당은 육가공 브랜드 '더(The)더건강한'이 '저당 닭가슴살' 2종을 출시했다고 10일 밝혔다.

이번 신제품은 '데리야키 맛'과 '숯불 치킨 맛' 2종으로, 각각 단백질 21g과 23g을 함유해 식품의약품안전처 권장 하루 단백질 섭취량의 38% 이상을 충족한다. 또한 닭가슴살과 잘 어우러질 수 있는 맛의 다양한 소스를 입혀 맛있고 건강한 식생활을 원하는 소비자들도 부담 없이 즐길 수 있다.

The더건강한 저당 닭가슴살. CJ제일제당 제공.

특히 이번 신제품은 CJ제일제당의 기술력을 바탕으로 다양한 대체 당 소재를 조합해 당류 함량이 2g인 '저당' 제품으로 설계됐다. 볶은 야채와 간장의 풍미를 살린 특제 소스를 사용하고, 깨를 더해 먹음직스러운 외관을 완성했다. 직화 오븐에서 구워 그윽한 숯불 향과 함께 부드러운 식감을 구현했으며, 냉장 제품으로 출시됐다.

'The더건강한'은 지난 7월 리뉴얼을 통해 '지속 가능한 건강함'을 담은 브랜드로 재정비하고, 제품 포트폴리오를 확대하고 있다. The더건강한 닭가슴살 제품군은 지난해 11월부터 올해 10월까지 1년간의 온라인 판매량이 전년 동기 대비 48% 증가했다.





CJ제일제당 관계자는 "저당 소스를 입혀 맛과 영양을 모두 만족시키는 The더건강한 닭가슴살 신제품으로 소비자들을 만나게 됐다"며, "앞으로도 헬스앤웰니스 트렌드에 발맞춰 다양한 제품을 선보이며 고객에게 더 가까이 다가갈 것"이라고 말했다.





