'오징어게임' 그곳에…LG전자, 버추얼 프로덕션 LED 공급

국내 최대 규모의 가상 스튜디오 구성

오징어게임·킹덤 등 히트작 촬영 장소

65인치 TV 660개 이어 붙인 것보다 커

LG전자가 국내 최대 가상 스튜디오에 버추얼 프로덕션 전용 고화질 발광다이오드(LED) 솔루션을 공급하며 새로운 상업성으로 떠오른 버추얼 프로덕션 시장 선도에 나섰다.

LG전자의 버추얼 프로덕션 전용 고화질 LED 솔루션으로 만든 국내 최대 규모 가상 스튜디오에서 뉴스 촬영을 위한 가상 배경을 구현하고 있다. LG전자

LG전자는 최근 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원 등이 대전에 운영 중인 공공 영상제작 인프라 '스튜디오큐브' 내 새롭게 조성된 버추얼 스튜디오 '스튜디오 V'에 버추얼 프로덕션 전용 LED 솔루션을 공급했다고 10일 밝혔다. 스튜디오큐브는 2017년 대한민국 방송·영상 콘텐츠 산업의 경쟁력과 발전을 지원하기 위해 설립한 공공 스튜디오로, 오징어게임·킹덤·스위트홈 등 전 세계적으로 호평받은 수많은 히트작의 촬영지로 활용되고 있다.

버추얼 스튜디오는 대형 LED 스크린을 통해 영상 콘텐츠 제작에 필요한 다양한 배경을 구현하는 시설이다. 대규모 세트 제작과 로케이션에 사용되는 시간과 비용을 크게 줄여 영화·미디어·광고 업계에서 주목받고 있다. 이번에 설치된 제품은 메인 스크린 크기만 가로 60m·세로 8m에 달한다. 높이 조절이 가능한 천장 스크린과 이동식 보조 스크린을 합치면 국내 최대 규모인 총 782.5㎡로 65인치 TV 660개를 이어 붙인 것보다 더 크다.

LG전자의 버추얼 프로덕션 전용 고화질 LED 솔루션으로 만든 국내 최대 규모 가상 스튜디오에서 뉴스 촬영을 위한 가상 배경을 구현하고 있다. LG전자

버추얼 프로덕션은 실제 장소에 있는 것처럼 촬영 배경을 가상으로 구현해야 하는 만큼 LED 스크린의 화질과 대형 스튜디오 구성을 위한 설치 편의성이 매우 중요하다.

LG전자가 공급한 전용 LED 솔루션은 7,680Hz의 높은 주사율로 화면을 카메라로 촬영할 때 깜빡이는 플리커 현상을 방지한다. 또 디지털영화협회(DCI)의 색 영역인 DCI-P3를 99% 충족해 원본 영상의 색을 그대로 살린 생생한 색감의 이미지를 구현한다. 설치 편의성도 탁월하다. 화면을 모듈러 방식으로 쌓아 초대형 스크린을 구성하는 방식으로, 화면 사이를 잇는 잠금장치가 간편하며 블록을 조립하듯이 화면을 연결한다. 각 모듈러의 무게는 5.9㎏다.





LG전자는 미국 뉴저지에 위치한 LG전자 북미 사옥에도 초고화질 마이크로 LED 사이니지인 'LG 매그니트'로 구축한 자체 버추얼 프로덕션을 구축·운영하고 있다.





