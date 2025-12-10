오세훈 측 "선거비용 남아 기부했는데 3000만원에 불법 저지르나"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

당시 여유자금 7억 넘어 국민의힘에 기부

"사기 피해자가 기소된 격"

오세훈 서울시장. 아시아경제DB

오세훈 서울시장이 명태균씨에게 여론조사를 부탁하고 비용을 대신 납부시켰다는 이유로 재판에 넘겨진 것에 대해 납득할 수 없다는 입장을 밝혔다. 선거비용이 7억원 이상 남아 국민의힘에 기부할 정도로 여유가 있었는데, 불법을 저지를 이유가 없다는 것이다.

10일 오 시장 측 관계자는 연합뉴스에 "오 시장이 공소장을 받아보고 '명씨의 주장만 담느라 내용이 정교하지 않다'며 '나는 오히려 사기 사건의 피해자'라는 반응을 보였다"고 말했다.

민중기 특검은 "누구든 정치자금법에 정하지 않은 방법으로 정치자금을 기부받을 수 없다"고 정한 현행법을 위반했다며 오 시장을 지난 1일 불구속기소했다. 보궐선거 경선을 앞두고 나경원 의원과 경쟁 중이던 2021년 1∼2월 총 10차례 명씨에게 여론조사를 부탁했고, 비용 3300만원을 사업가 김한정씨가 대납하도록 한 게 불법 정치자금을 기부받은 것이라는 얘기다.

오 시장 측은 특검에 제출한 의견서 등에서 "여론조사 비용을 타인이 대신 납부하게 시켜서 정치자금법을 어겨야 할 이유나 동기가 전혀 없다"며 사실무근이라는 입장을 일관되게 밝혀 왔다.

오 시장 측 관계자는 연합뉴스에 "공직선거법에 따라 선관위에 등록된 정식 여론조사 기관에 얼마든지 합법적 조사를 의뢰할 수 있었고, 선거비용 지출 한도액에도 여유가 있었던 만큼 제3자에게 대납하게 할 이유가 전혀 없었다"고 강조했다.





오 시장 측은 명씨가 사실과 다른 주장을 하는 것은 자기 구명을 위해서라고 보고 있다. 그가 윤석열 전 대통령 부부와의 친분을 이용해 국민의힘 총선 공천에 개입했다는 의혹이 작년 9월 불거지자 자기 사건을 수습하기 위해 오 시장을 끌어들였다는 추측이다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

