역대 최초 30년간 8000대 판매…현대차 '판매왕' 탄생

최진성 서대문중앙지점 영업이사
1996년 입사…연평균 267대 판매
현대자동차 최초로 누적 판매 8000대를 달성한 주인공이 탄생했다.
현대차는 최진성 서대문중앙지점 영업이사가 누적 판매 8000대를 달성했다고 10일 밝혔다.
1996년 입사한 최 영업이사는 약 30년간 연평균 267대를 판매했다. 2018년에는 누적 판매 5000대를 달성해 '판매거장' 칭호를 획득했으며, 2023년 6월 역대 두 번째로 누적 판매 7000대를 달성한 바 있다.
그는 또 연간 판매 대수에 따라 전국 1~10위 직원을 선정해 포상하는 '전국판매왕'에도 17회 연속 선정되기도 했다. 그는 포상금 2000만원을 출신 고등학교에 기부하며 지역사회에서 선한 영향력을 전했다. 최 영업이사가 출신 고교에 기부한 금액은 20년간 누적 1억4000만원에 달한다.
최 영업이사는 "판매를 하루도 거를 수 없는 끼니라고 생각했기에 달성할 수 있던 기록"이라며 "매일매일 밥 먹듯이 판매를 해야 한다고 생각한다"고 밝혔다.
