특수임무유공자회 부산지부, 창립 18주년 기념식·나라사랑 결의대회 가져

“굳건한 안보만이 살 길”
회원 200여명 안보 결의
대한민국특수임무유공자회 부산시지부(지부장 김석종)가 3일 오후 5시 50분 부산 코모도호텔 1층 그랜드볼룸에서 창립 18주년 기념식과 나라사랑 결의대회를 개최했다.
이 행사에는 지부 회원 200여명을 비롯해 지역 국회의원, 부산시 관계자, 부산지방보훈청, 보훈단체협의회 소속 단체장 등 주요 인사들이 참석해 자리를 빛냈다.
부산지부는 이날 행사에서 "자랑스러운 대한민국 국민으로서 조국의 자유와 평화를 지키는 데 앞장선다"며 안보 의지를 다지는 결의문을 낭독했다. 참석자들은 엄중한 안보 환경 속에서 '굳건한 안보만이 국민이 안전하게 살아갈 수 있는 길'임을 재확인하며 국가안보 의식을 한층 더 강화하겠다는 뜻을 전했다.
부산지부는 향후에도 국가 수호를 위한 단합과 소통을 이어가며 지역사회 안보 의식 고취 활동을 지속적으로 전개할 계획이다.
영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
