CJ푸드빌 N서울타워, 2026년 새해 조식 메뉴 한정 운영

1월1일 엔그릴 '뉴 이어 브렉퍼스트'

한쿡 '오색 떡만두국 반상' 운영

CJ푸드빌이 운영하는 N서울타워가 2026년 1월1일 단 하루 '엔그릴'과 '한쿡'에서 특별한 조식 메뉴를 선보인다고 10일 밝혔다.

먼저 N서울타워 최상층에 위치한 프렌치 컨템포러리 파인다이닝 '엔그릴'은 오전 6시50분부터 8시10분, 8시30분부터 9시50분까지 일출 전후 두 타임으로 '뉴 이어 브렉퍼스트(New Year Breakfast)'를 운영한다. 크로와상과 브레드, 그릭 요거트, 트러플 스크램블 에그, 잠봉, 구운 야채, 커피 등으로 구성된 프렌치 감성의 캐주얼 플레이트 메뉴를 남산의 아침 풍경과 함께 즐길 수 있다.

N서울타워 최상층에 위치한 프렌치 컨템포러리 파인다이닝 '엔그릴'. CJ푸드빌

N서울타워 T3층 한우 그릴 다이닝 '한쿡'은 오전 7시부터 8시까지 '오색 떡만두국 반상'을 운영한다. 한우 사골 육수에 왕만두와 오색 떡을 더했으며, 탁 트인 창 너머로 떠오르는 해돋이를 바라보며 든든하게 새해 첫 끼를 즐길 수 있도록 마련했다.

N서울타워 엔그릴, 한쿡의 새해 조식 프로모션은 이날부터 트립닷컴을 통해 온라인으로 예약할 수 있다. 지난해 예약 오픈 직후 빠르게 마감되며 큰 호응을 얻은 바 있으며, 올해도 선착순 예약 방식으로 운영된다.

한편, N서울타워는 병오년 붉은 말띠 해를 기념한 '해돋이 패키지'도 선보인다. 전망대 입장권과 함께 붉은 말떡, 액막이 키링 등 특별한 기념품으로 구성해 새해 기념의 의미를 더했다. 오전 6시부터 9시까지 N서울타워 전망대 티켓부스에서 한정 판매한다.





CJ푸드빌 관계자는 "서울 도심에서 아름다운 일출과 함께 특별한 아침을 맞이할 수 있도록 새해 조식 메뉴와 굿즈 패키지를 준비했다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

