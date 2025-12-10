오타니, AP '올해의 남자 선수' 4번째 영예…역대 최다 타이

47표 중 29표 압도적 1위

우즈·르브론 등과 어깨 나란히

미국프로야구 메이저리그(MLB) 로스앤젤레스 다저스에서 활약 중인 오타니 쇼헤이가 AP통신이 선정하는 '올해의 남자 선수'에 이름을 올렸다. 10일 연합뉴스는 AP통신 발표를 인용해 오타니가 올해의 남자 선수로 선정됐다고 보도했다. 오타니는 총 47표 중 29표를 얻었다. 오타니에 이어 아먼드 듀플랜티스(육상)가 5표, 카를로스 알카라스(테니스)가 4표를 얻었다.

오타니는 2021년, 2023년, 2024년에 이어 통산 네 번째로 올해의 남자 선수에 선정됐다. 이는 랜스 암스트롱(사이클), 르브론 제임스(농구), 타이거 우즈(골프)와 함께 최다 수상 타이기록이다. 수상 이후 오타니는 AP통신과의 인터뷰에서 "여러 차례 이 상을 받게 되어 매우 특별하다"고 소감을 밝혔다.

1931년 시작된 AP통신 올해의 선수상은 스포츠 전설들만이 여러 차례 수상한 영예의 기록을 갖고 있다. 올해의 여자 선수 부문에서는 베이브 디드릭슨 자하리아스(미국)가 1930~1950년대 육상·골프 종목에서 통산 6회 수상으로 최다 기록을 유지하고 있으며, '테니스 여왕' 세리나 윌리엄스(미국)도 다섯 차례 이름을 올렸다. 올해의 여자 선수는 10일 발표될 예정이다.

올해 오타니는 MLB 정규 시즌에서 158경기에 출전해 타율 0.282, 홈런 55개, 102타점을 기록했다. 투수로도 14경기에 등판해 1승 1패, 평균자책점 2.87을 남기는 등 '이도류'의 위력을 다시 증명했다. AP연합뉴스

올해 오타니는 MLB 정규 시즌에서 158경기에 출전해 타율 0.282, 홈런 55개, 102타점을 기록했다. 투수로도 14경기에 등판해 1승 1패, 평균자책점 2.87을 남기는 등 '이도류'의 위력을 다시 증명했다. 그는 올해 내셔널리그 MVP에도 만장일치로 선정되며 MLB 역사에 또 하나의 의미 있는 발자취를 남겼다. 오타니는 2021년과 2023년에는 아메리칸리그 MVP를, 2024년과 2025년에는 내셔널리그 MVP를 차지하며 리그를 넘나들며 빼어난 활약을 이어가고 있다. 이 가운데, 오타니는 지난달 자신의 사회연결망서비스(SNS)를 통해 WBC 출전 소식을 알렸다.





앞서 2023 WBC에서 오타니는 일본의 주장으로 나서 투타 양면에서 활약하며 우승 트로피를 들어 올린 바 있다. 또, 대회 최우수선수(MVP)까지 차지하기도 했다. 그러나 오타니는 같은 해 9월 팔꿈치 수술을 받아 올 시즌 중반에서야 마운드로 돌아왔다. 이에 지난 8일 오타니의 소속팀인 LA 다저스의 데이브 로버츠 감독은 간판스타인 오타니 쇼헤이의 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 출전을 두고 "오타니가 WBC에서 마운드에는 오르지 않기를 바란다"고 공개적으로 언급하기도 했다. 오타니가 이번 WBC에서 타자로만 나설지 아니면 투타를 겸업할지 등은 공개하지 않은 상태다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

